Челябинский депутат Ботов заявил, что форум патриотов объединил волонтеров. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат Ботов посетил форум «Патриоты Урала», состоявшийся 20 февраля в Миассе
Депутат Ботов посетил форум «Патриоты Урала», состоявшийся 20 февраля в Миассе Фото:

Ветеран СВО, депутат гордумы Челябинска Евгений Ботов на форуме «Патриоты» Урала» заявил, что такие форумы объединят волонтеров и позволяют им обмениваться опытом. Как он заявил корреспонденту URA.RU, такие форумы помогают приблизить победу.

«Люди приезжают из других областей, из других регионов. Они дают идеи, которые мы тоже поддерживаем и в дальнейшем реализовываем. Также знакомство объединяет людей и дает единое направление на совместную работу», — считает Ботов.

Ботов добавил, что на выставке представлено много интересной боевой техники со всего Урала и не только. Ему как участнику СВО было приятно ознакомиться с ней. Челябинский депутат заявил о ценности для бойцов работы волонтеров.

«Каждый вклад важен, каждая копеечка помогает, независимо от этого, дорогостоящий дрон или браслет спасения. Каждая мелочь помогает», — уверен Ботов.

Форум «Патриоты Урала» состоялся в Миассе 20 сентября. Очное участие в нем приняли 350 волонтеров из 12 регионов страны. Еще более тысячи человек участвовали в форуме онлайн.

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Ветеран СВО, депутат гордумы Челябинска Евгений Ботов на форуме «Патриоты» Урала» заявил, что такие форумы объединят волонтеров и позволяют им обмениваться опытом. Как он заявил корреспонденту URA.RU, такие форумы помогают приблизить победу. «Люди приезжают из других областей, из других регионов. Они дают идеи, которые мы тоже поддерживаем и в дальнейшем реализовываем. Также знакомство объединяет людей и дает единое направление на совместную работу», — считает Ботов. Ботов добавил, что на выставке представлено много интересной боевой техники со всего Урала и не только. Ему как участнику СВО было приятно ознакомиться с ней. Челябинский депутат заявил о ценности для бойцов работы волонтеров. «Каждый вклад важен, каждая копеечка помогает, независимо от этого, дорогостоящий дрон или браслет спасения. Каждая мелочь помогает», — уверен Ботов. Форум «Патриоты Урала» состоялся в Миассе 20 сентября. Очное участие в нем приняли 350 волонтеров из 12 регионов страны. Еще более тысячи человек участвовали в форуме онлайн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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