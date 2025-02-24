24 февраля 2025

В гимназии Челябинска открыли Парту Героя в память о погибших участниках СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Оба бойца погибли, спасая товарищей в трудную минуту
Оба бойца погибли, спасая товарищей в трудную минуту Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В гимназии №76 прошло открытие Парты Героя в память о двух погибших участниках спецоперации Евгении Деркаче и Богдане Ищуке. Об этом сообщила глава Челябинска Алексей Лошкин, который лично присутствовал на мероприятии.

«Стал участником щемящего душу события. В челябинской гимназии №76 открылась Парта Героя в память о двух участниках спецоперации — Евгении Деркаче и Богдане Ищуке, мужественно сражавшихся за мир на Донбассе», — написал Лошкин в своем telegram-канале.

Дергач погиб, эвакуируя раненых товарищей с поля боя. Ищук ушел из жизни, освобождая от врагов Орловку. В гимназии №76 в Челябинске учится дочь Деркача — Полина. На открытии Парты Героя она присутствовала вместе с мамой. После мероприятия Лошкин пообщался с семьей погибшего и спросил, нуждаются ли они в какой-либо помощи.

Открытие Парты Героя объединило Челябинск со школой №6 города Ясиноватая, откуда выпустился Ищук. По прямой связи мама героя, его педагоги и те, кто знал бойца лично, разделили торжественность момента открытия Парты Героя.

Парта Героя в челябинской гимназии №76
Парта Героя в челябинской гимназии №76
Фото:
Телемост со школой №6 города Ясиноватая, откуда выпустился Ищук
Телемост со школой №6 города Ясиноватая, откуда выпустился Ищук
Фото:

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В гимназии №76 прошло открытие Парты Героя в память о двух погибших участниках спецоперации Евгении Деркаче и Богдане Ищуке. Об этом сообщила глава Челябинска Алексей Лошкин, который лично присутствовал на мероприятии. «Стал участником щемящего душу события. В челябинской гимназии №76 открылась Парта Героя в память о двух участниках спецоперации — Евгении Деркаче и Богдане Ищуке, мужественно сражавшихся за мир на Донбассе», — написал Лошкин в своем telegram-канале. Дергач погиб, эвакуируя раненых товарищей с поля боя. Ищук ушел из жизни, освобождая от врагов Орловку. В гимназии №76 в Челябинске учится дочь Деркача — Полина. На открытии Парты Героя она присутствовала вместе с мамой. После мероприятия Лошкин пообщался с семьей погибшего и спросил, нуждаются ли они в какой-либо помощи. Открытие Парты Героя объединило Челябинск со школой №6 города Ясиноватая, откуда выпустился Ищук. По прямой связи мама героя, его педагоги и те, кто знал бойца лично, разделили торжественность момента открытия Парты Героя.
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