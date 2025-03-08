Появилось видео, как Митрошину ведут на допрос

Блогер Александра Митрошина была доставлена в следственное управление Южного административного округа в Москве. Столичный СК опубликовал кадры, где девушку ведут на допрос.
«Александра Митрошина доставлена в следственное управление по Южному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве...» — пишет telegram-канал «Столичный СК». Там было выложено видео.
С Митрошиной в настоящее время проводятся следственные действия. Это связано с ее задержанием по подозрению в отмывании денег.
Ранее, 7 марта, блогер Александра Митрошина была задержана по прибытии в Сочи из Дубая. В отношении нее возбуждено уголовное дело по подозрению в легализации денежных средств, заработанных на предоставлении образовательных услуг. Согласно обвинению, Митрошина перечисляла полученные средства на счета индивидуальных предпринимателей, тем самым избегая налогообложения в размере 127 миллионов рублей. Дело блогера не имеет смягчающих обстоятельств.
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