Появилось видео, как Митрошину ведут на допрос

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Александру Митрошину отправили на допрос
Александру Митрошину отправили на допрос Фото:
новость из сюжета
Блогера Сашу Митрошину задержали в Сочи

Блогер Александра Митрошина была доставлена в следственное управление Южного административного округа в Москве. Столичный СК опубликовал кадры, где девушку ведут на допрос.

«Александра Митрошина доставлена в следственное управление по Южному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве...» — пишет telegram-канал «Столичный СК». Там было выложено видео.

С Митрошиной в настоящее время проводятся следственные действия. Это связано с ее задержанием по подозрению в отмывании денег.

Ранее, 7 марта, блогер Александра Митрошина была задержана по прибытии в Сочи из Дубая. В отношении нее возбуждено уголовное дело по подозрению в легализации денежных средств, заработанных на предоставлении образовательных услуг. Согласно обвинению, Митрошина перечисляла полученные средства на счета индивидуальных предпринимателей, тем самым избегая налогообложения в размере 127 миллионов рублей. Дело блогера не имеет смягчающих обстоятельств.

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Блогер Александра Митрошина была доставлена в следственное управление Южного административного округа в Москве. Столичный СК опубликовал кадры, где девушку ведут на допрос. «Александра Митрошина доставлена в следственное управление по Южному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве...» — пишет telegram-канал «Столичный СК». Там было выложено видео. С Митрошиной в настоящее время проводятся следственные действия. Это связано с ее задержанием по подозрению в отмывании денег. Ранее, 7 марта, блогер Александра Митрошина была задержана по прибытии в Сочи из Дубая. В отношении нее возбуждено уголовное дело по подозрению в легализации денежных средств, заработанных на предоставлении образовательных услуг. Согласно обвинению, Митрошина перечисляла полученные средства на счета индивидуальных предпринимателей, тем самым избегая налогообложения в размере 127 миллионов рублей. Дело блогера не имеет смягчающих обстоятельств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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