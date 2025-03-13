Умерла композитор София Губайдулина

Татарстанский композитор София Губайдулина скончалась на 94-м году жизни. Об этом сообщили в мэрии Казани. Власти города и лично мэр Ильсур Метшин выразили глубокие соболезнования родным и близким Губайдулиной, отметив ее значимость как почетного гражданина и выдающуюся фигуру в мире искусств.
«Мэрия города Казани и лично Ильсур Метшин выражают глубокие соболезнования родным и близким Софии Асгатовны Губайдулиной, почетного гражданина Казани, заслуженного деятеля искусств РСФСР, композитора, в связи с ее кончиной и разделяет горечь невосполнимой утраты. Она гениально слышала мир и щедро делилась этим своим талантом с нами — слушателями», — сообщили в мэрии Казани.
В дополнение к соболезнованиям, мэрия подчеркнула благодарность композитору за ее вклад в музыкальную культуру и воспитание новых поколений музыкантов. Там подчеркнули, что Губайдулина активно участвовала в жизни своего родного города, находя время для посещения Казани и поддержки начинающих музыкантов, несмотря на свою занятость.
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