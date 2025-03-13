В Кремле заявили, что США выбрали посредника в переговорах

Ушаков: Уиткофф не является посредником в переговорах между США и Россией
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Уиткофф не будет посредником от США в переговорах, сообщил Ушаков
Уиткофф не будет посредником от США в переговорах, сообщил Ушаков Фото:

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф не является посредником в переговорах между Штатами и Россией. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков в интервью телеканалу «Звезда».

«США определили посредника в переговорах с Россией, и это не Стив Уиткофф», — сказал Ушаков. Кроме того, Ушаков подчеркнул, что характер визита Уиткоффа и подобных контактов остается закрытым для общественности.

Ранее появились сообщения, что самолет Gulfstream G650ER, где мог находиться Уиткоффом, прилетел в аэропорт Внуково из Катара. Там Уиткофф участвовал в непрямых переговорах между Израилем и ХАМАС.

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Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф не является посредником в переговорах между Штатами и Россией. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков в интервью телеканалу «Звезда». «США определили посредника в переговорах с Россией, и это не Стив Уиткофф», — сказал Ушаков. Кроме того, Ушаков подчеркнул, что характер визита Уиткоффа и подобных контактов остается закрытым для общественности. Ранее появились сообщения, что самолет Gulfstream G650ER, где мог находиться Уиткоффом, прилетел в аэропорт Внуково из Катара. Там Уиткофф участвовал в непрямых переговорах между Израилем и ХАМАС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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