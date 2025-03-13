В Кремле заявили, что США выбрали посредника в переговорах

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф не является посредником в переговорах между Штатами и Россией. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков в интервью телеканалу «Звезда».
«США определили посредника в переговорах с Россией, и это не Стив Уиткофф», — сказал Ушаков. Кроме того, Ушаков подчеркнул, что характер визита Уиткоффа и подобных контактов остается закрытым для общественности.
Ранее появились сообщения, что самолет Gulfstream G650ER, где мог находиться Уиткоффом, прилетел в аэропорт Внуково из Катара. Там Уиткофф участвовал в непрямых переговорах между Израилем и ХАМАС.
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