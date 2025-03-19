Politico раскрыла имена участников тайных переговоров с оппонентами Зеленского

Politico: Уиткофф, Карлсон и Кушнер вели переговоры с оппонентами Зеленского
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Уиткофф и Кушнер участвовали в переговорах с оппонентами Зеленского
Уиткофф и Кушнер участвовали в переговорах с оппонентами Зеленского Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф вместе с журналистом Такером Карлсоном, Дональдом Трампом-младшим и зятем главы Штатов Джаредом Кушнером вели тайные переговоры с политическими оппонентами украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщают издания со ссылкой на информацию от украинских законодателей.

«В тайных переговорах участвовали сын Трампа Дональд-младший, его зять Джаред Кушнер, ведущий Такер Карлсон и Уиткофф», — пишет Politico, ссылаясь на источники. Из всех участников переговоров только Уиткофф имеет официальную должность в администрации американского президента. Кроме того, по информации того же источника, в Вашингтоне существует мнение, что Зеленский может проиграть в возможных будущих выборах на Украине.

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Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф вместе с журналистом Такером Карлсоном, Дональдом Трампом-младшим и зятем главы Штатов Джаредом Кушнером вели тайные переговоры с политическими оппонентами украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщают издания со ссылкой на информацию от украинских законодателей. «В тайных переговорах участвовали сын Трампа Дональд-младший, его зять Джаред Кушнер, ведущий Такер Карлсон и Уиткофф», — пишет Politico, ссылаясь на источники. Из всех участников переговоров только Уиткофф имеет официальную должность в администрации американского президента. Кроме того, по информации того же источника, в Вашингтоне существует мнение, что Зеленский может проиграть в возможных будущих выборах на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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