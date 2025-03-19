Politico раскрыла имена участников тайных переговоров с оппонентами Зеленского

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф вместе с журналистом Такером Карлсоном, Дональдом Трампом-младшим и зятем главы Штатов Джаредом Кушнером вели тайные переговоры с политическими оппонентами украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщают издания со ссылкой на информацию от украинских законодателей.
«В тайных переговорах участвовали сын Трампа Дональд-младший, его зять Джаред Кушнер, ведущий Такер Карлсон и Уиткофф», — пишет Politico, ссылаясь на источники. Из всех участников переговоров только Уиткофф имеет официальную должность в администрации американского президента. Кроме того, по информации того же источника, в Вашингтоне существует мнение, что Зеленский может проиграть в возможных будущих выборах на Украине.
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