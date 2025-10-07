Участница конкурса «Мисс Россия-2025» обрушилась с критикой на победительницу

Оганезова раскритиковала победительницу «Мисс Россия-2025»
Участница национального конкурса красоты «Мисс Россия-2025» Алиса Оганезова высказала претензии к организации мероприятия, заявив о специальных условиях для победительницы Анастасии Вензы. Об этом Оганезова сообщила в своих соцсетях.

По словам участницы конкурса, Вензе, которая присоединилась к мероприятию лишь за неделю до финала, было позволено больше, чем другим претенденткам. После своего приезда она начала действовать по собственным правилам: редко появлялась на обязательных репетициях и не принимала участия в благотворительном проекте конкурса.

Кроме того, как заявила Оганезова , победительница «Мисс Россия-2025» сама решала, какие фотографии будут представлены публике, в то время как для остальных участниц этот вопрос решали организаторы. Оганезова отметила, что после появления Вензы в числе конкурсанток у многих девушек возникли догадки, что именно она в итоге станет обладательницей короны.

Ранее «Мисс Россия 2022» Анна Линникова обрушилась с критикой на победительницу конкурса «Мисс Россия-2025» Анастасию Вензу. По мнению Линниковой, победительница выглядит старше своего возраста, а ее внешность свидетельствует о неудачных косметологических процедурах. Анна подчеркнула, что для нее конкурс всегда был символом естественной красоты, поэтому решение судей показалось ей странным.

