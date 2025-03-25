Умер ведущий программ «Времечко» и «Сегоднячко»

В Москве умер тележурналист Константин Цивилев. Он вел такие программы как «Времечко», «Сегоднячко»
«Известный тележурналист Константин Цивилев скончался в Москве на 60-м году жизни», — передает MK.RU. По данным издания, журналист скончался в своей квартире на Пятницком шоссе в понедельник. Причина смерти пока не называется.
Цивилев вел программы «Времечко», «Сегоднячко», «Дела житейские» и другие. Также был редактором отдела сатиры и юмора на радио и программы «С добрым утром!». Журналист издал несколько книг и 50 документальных фильмов в рамках цикла «Городские истории».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.