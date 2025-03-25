Умер ведущий программ «Времечко» и «Сегоднячко»

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Журналист с 90-х вел телепрограммы
Журналист с 90-х вел телепрограммы Фото:

В Москве умер тележурналист Константин Цивилев. Он вел такие программы как «Времечко», «Сегоднячко»

«Известный тележурналист Константин Цивилев скончался в Москве на 60-м году жизни», — передает MK.RU. По данным издания, журналист скончался в своей квартире на Пятницком шоссе в понедельник. Причина смерти пока не называется. 

Цивилев вел программы «Времечко», «Сегоднячко», «Дела житейские» и другие. Также был редактором отдела сатиры и юмора на радио и программы «С добрым утром!». Журналист издал несколько книг и 50 документальных фильмов в рамках цикла «Городские истории».

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В Москве умер тележурналист Константин Цивилев. Он вел такие программы как «Времечко», «Сегоднячко» «Известный тележурналист Константин Цивилев скончался в Москве на 60-м году жизни», — передает MK.RU. По данным издания, журналист скончался в своей квартире на Пятницком шоссе в понедельник. Причина смерти пока не называется.  Цивилев вел программы «Времечко», «Сегоднячко», «Дела житейские» и другие. Также был редактором отдела сатиры и юмора на радио и программы «С добрым утром!». Журналист издал несколько книг и 50 документальных фильмов в рамках цикла «Городские истории».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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