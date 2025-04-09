Подростки смогут оформлять банковские карты в тайне от родителей

Комитет Госдумы (ГД) по госстроительству и законодательству одобрил законопроект, запрещающий подросткам в возрасте от 14 до 18 лет открывать банковские счета без письменного согласия родителей или опекунов. Об этом рассказал один из авторов инициативы депутат ГД Сергей Неверов.
«Сегодня комитет по законодательству поддержал наш с Натальей Костенко законопроект об уточнении условий заключения договора банковского счета с несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет», — написал Неверов в своем telegram-канале. Банк России ранее рекомендовал кредитным организациям требовать согласие законных представителей при открытии счетов для несовершеннолетних, однако многие банки продолжали это делать без согласия, что приводит к противоправным действиям с использованием дебетовых карт.
Принятие нового закона должно помочь предотвратить неправильное использование банковских счетов и обеспечить права подростков на получение дохода. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что вопрос будет рассмотрен в первом чтении в ближайшие месяцы. Президент России Владимир Путин также призвал ускорить принятие подобных норм.
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