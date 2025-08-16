Прауд: Путин добился обсуждения прекращения расширения НАТО на саммите с Трампом

Главе США Дональду Трампу предстоит обсудить с Европой прекращение расширения НАТО. Об этом сообщил британский дипломат Иан Прауд в социальной сети X.
«Похоже, Путин сильно надавил, чтобы НАТО сняли с повестки дня, и Трампу придется обсудить это с Европой и Зеленским», — написал Прауд в соцсетях. Он также выразил мнение, что западным странам следовало бы рассмотреть предложение Москвы и остановить боевые действия на Украине, однако сомневается, что они примут такое решение.
Ранее 15 августа состоялась встреча лидеров России и США на Аляске в Анкоридже. Продолжалась она почти три часа. Как выглядит город и где он находится, — в материале URA.RU.
Трамп оценил переговоры на 10 из 10. Он также назвал Россию могучей державой, в отличие от Украины. Агентство собрало главные заявления Трампа по итогам саммита с Путиным на Аляске.
Путин же выразил готовность Москвы предоставить гарантии безопасности Украине, а также подчеркнул стремление к работе в этом направлении. Глава государства отметил, что вооруженного противостояния на территории Украины можно было бы избежать, если бы при власти в США был другой президент на момент начала боевых действий. Главные заявления Путина на Аляске — в материале URA.RU.
