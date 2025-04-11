На Пхукете российские туристы застряли в море на сломанной лодке без туалета

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Отдыхающих доставили на берег к девяти вечера
Отдыхающих доставили на берег к девяти вечера Фото:

На Пхукете российские туристы застряли в открытом море на сломанной лодке. Они были лишены возможности пользоваться туалетом.

«Российские туристы застряли в открытом море на Пхукете на сломанной лодке», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что при этом у пассажиров не было возможности воспользоваться туалетом.

Инцидент произошел во время экскурсии, купленной за почти десять тысяч рублей. Гиды пытались починить лодку в течение полутора часов, но безуспешно. Пришлось вызвать другую лодку, которая также заглохла из-за нехватки бензина. В итоге отдыхающих доставили на берег только к девяти вечера, передали в telegram-канале.

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На Пхукете российские туристы застряли в открытом море на сломанной лодке. Они были лишены возможности пользоваться туалетом. «Российские туристы застряли в открытом море на Пхукете на сломанной лодке», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что при этом у пассажиров не было возможности воспользоваться туалетом. Инцидент произошел во время экскурсии, купленной за почти десять тысяч рублей. Гиды пытались починить лодку в течение полутора часов, но безуспешно. Пришлось вызвать другую лодку, которая также заглохла из-за нехватки бензина. В итоге отдыхающих доставили на берег только к девяти вечера, передали в telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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