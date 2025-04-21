В правительстве одобрили передачу МВД данных о детях-мигрантах в школах

Комиссия правительства по вопросам законотворчества одобрила инициативу, предусматривающую обязанность образовательных учреждений предоставлять Министерству внутренних дел (МВД) информацию о несовершеннолетних детях мигрантов. Информация об этом появилась в законопроекте, разработанном МВД.
«К таким сведениям будут относиться: результаты тестирования ребенка на знание русского языка при приеме в школу; данные о зачислении ребенка в школу или колледж», — говорится в тексте проекта. Информацию об этом публикует РБК.
Помимо этого региональные и муниципальные органы власти в сфере образования должны передавать данные об отчислении ребенка, а также данные о заявлении на прием ребенка в школу от родителей, которые включены в реестр контролируемых лиц. В список информации, также подлежащей передаче, включаются: фамилия, имя и отчество ребенка и его родителей, дата рождения, сведения о документах, удостоверяющих личность, фактический адрес проживания, а также страховые номера индивидуальных лицевых счетов самого ребенка и его законных представителей.
В сопровождающих материалах к этому законопроекту отмечается, что сбор и передача данных о детях-мигрантах направлены прежде всего на их оперативное обнаружение с целью последующего проведения мероприятий, способствующих адаптации и интеграции несовершеннолетних в российское общество.
В свою очередь, МВД будет предоставлять образовательным органам власти информацию о постановке несовершеннолетних на миграционный учет. Это позволит выявлять детей, не посещающих учебные заведения, и оказывать им необходимую поддержку для реализации их конституционного права на доступное образование.
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