Террорист Мирзоев намеренно сбил ребенка на переходе после теракта в «Крокусе»

Один из террористов, устроивших нападение в «Крокус Сити Холле», Далержон Мирзоев, признался на допросе, что намеренно совершил наезд на восьмилетнего мальчика на пешеходном переходе после теракта. Об этом сообщили российские журналисты. По словам Мирзоева, его целью было увеличить число жертв, поэтому он пытался убить всю семью, переходившую дорогу.
«Планировал убить всю семью, чтобы жертв было больше», — передает слова Мирзоева telegram-канал Mash. Уточняется, что 22 марта 2024 года семья Толпыкиных — отец, мать и двое детей — переходила дорогу по «зебре» на зеленый сигнал светофора, возвращаясь домой, когда автомобиль под управлением террориста совершил наезд на одного из детей семейства.
В результате происшествия пострадал восьмилетний мальчик, его отбросило на несколько метров. Врачи диагностировали у него закрытые переломы бедра и ключицы, сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и ушиб легких.
По информации адвоката семьи пострадавшего, уголовное дело по факту ДТП пока не возбуждено, несмотря на тяжесть последствий. Кроме того, защите не предоставили возможность ознакомиться с материалами расследования, что затрудняет оценку всех обстоятельств случившегося.
В результате террористической атаки, произошедшей 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл», погибли 145 человек. По имеющейся информации, исполнители нападения планировали после совершения преступления покинуть пределы России и пересечь границу с Украиной, рассчитывая избежать выдачи российским правоохранительным органам.
Ранее стало известно, что преступники встретились за несколько дней до нападения. Их действия контролировались через переписку в мессенджере Telegram. Всего, по данным российских спецслужб установлена причастность к теракту 45 человек, все они задержаны.
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