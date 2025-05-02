Автоэксперты предрекли рост цен на поддержанные автомобили по одной причине

В ближайшее время российские автомобилисты могут столкнуться с ростом цен на транспортные средства из-за изменений в правилах уплаты утилизационного сбора для импортных машин. Об этом сообщил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По его словам, новое решение властей уравнивает стоимость оформления автомобилей, ввезенных через Киргизию, Белоруссию и другие страны ЕАЭС, с прямым импортом в Россию, что делает такую схему невыгодной.
«Правительство повысило утилизационный сбор на машины. Он будет расти до 2030 года до размеров совершенно неприемлемых. По большому счету это запрет на импорт автомобилей. Если раньше Lada Iskra предполагали запускать с ценой от одного миллиона рублей, то теперь от 1,2 млн рублей — это как раз-таки те цифры, которые утильсбор добавляет к любой машине в РФ. Более того, подорожают и бывшие в употреблении автомобили, потому что они являются процентом от стоимости новых машин. Дорожают новые — дорожают и б/у», — объяснил Антон Шапарин в беседе с радио Sputnik.
Эксперт напомнил, что только за прошлый год поступления от утилизационного сбора превысили триллион рублей. При этом, как отметил Шапарин, российский автопром пока не готов полностью заменить импорт: на рынке отсутствуют отечественные автомобили для многодетных семей и кроссоверы нужных параметров, а повышение цен на импорт автоматически приводит к удорожанию отечественных машин из-за снижения конкуренции. Новые правила затронут не только легковые автомобили, но и тракторы с грузовиками. По мнению эксперта, в современных условиях покупка автомобиля становится роскошью для большинства граждан.
Ранее эксперты уже предупреждали, что с 1 мая 2024 года в России вступили в силу новые правила расчета утилизационного сбора, из-за которых стоимость автомобилей может вырасти на 20–30%. По оценкам специалистов, рост цен на машины может достичь 10% уже к июлю, однако значительное подорожание ожидается осенью, когда у дилеров закончатся запасы автомобилей по старым ценам.
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