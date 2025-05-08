Песков ответил вице-президенту США на его заявление о том, что Россия «просит слишком много»

Песков: мы хотим, чтобы национальные интересы России были учтены
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Песков отметил важность устранение коренных причин конфликта на Украине
Песков отметил важность устранение коренных причин конфликта на Украине Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

В ходе переговоров по урегулированию ситуации на Украине необходимо принимать во внимание национальные интересы России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что Москва предъявляет чрезмерные требования в ходе переговоров,

«Мы хотим, чтобы наши национальные интересы были учтены», — заявил Песков журналистам. Он также сообщил о стремлении России к устранению коренных причин конфликта. По его словам, этот вопрос имеет ключевое значение, поскольку непосредственно затрагивает национальные интересы страны и обеспечение ее безопасности.

Ранее Вэнс отметил, что Москва выдвигает чрезмерные требования к переговорам по Украине. Однако администрация Белого дома фиксирует заинтересованность российской стороны в поиске путей разрешения кризиса.

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В ходе переговоров по урегулированию ситуации на Украине необходимо принимать во внимание национальные интересы России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что Москва предъявляет чрезмерные требования в ходе переговоров, «Мы хотим, чтобы наши национальные интересы были учтены», — заявил Песков журналистам. Он также сообщил о стремлении России к устранению коренных причин конфликта. По его словам, этот вопрос имеет ключевое значение, поскольку непосредственно затрагивает национальные интересы страны и обеспечение ее безопасности. Ранее Вэнс отметил, что Москва выдвигает чрезмерные требования к переговорам по Украине. Однако администрация Белого дома фиксирует заинтересованность российской стороны в поиске путей разрешения кризиса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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