В ходе переговоров по урегулированию ситуации на Украине необходимо принимать во внимание национальные интересы России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что Москва предъявляет чрезмерные требования в ходе переговоров,
«Мы хотим, чтобы наши национальные интересы были учтены», — заявил Песков журналистам. Он также сообщил о стремлении России к устранению коренных причин конфликта. По его словам, этот вопрос имеет ключевое значение, поскольку непосредственно затрагивает национальные интересы страны и обеспечение ее безопасности.
Ранее Вэнс отметил, что Москва выдвигает чрезмерные требования к переговорам по Украине. Однако администрация Белого дома фиксирует заинтересованность российской стороны в поиске путей разрешения кризиса.
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