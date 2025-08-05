«Боятся позора»: Пономарев жестко высказался про сборную РФ

Национальная футбольная команда России не соглашается на товарищеский матч против легионеров Российской премьер-лиги из страха проиграть. Об этом заявил бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев.
«Неоднократно рекомендовал собрать сборную России и команду легионеров РПЛ. Уверен, было бы интересно. <...> А наши не планируют. Видимо, не хотят позориться. У нас слабая сборная, и выбирать особо не из кого — в каждой команде полно иностранцев», — подчеркнул Пономарев. Его слова передает РИА «Новости».
В Российской Премьер-лиге фиксируется высокий уровень участия легионеров. Об этом заявил первый заместитель председателя Государственной Думы Александр Жуков, отметив, что российские футболисты должны чаще получать возможности для развития.
Кроме того, в настоящее время российская сборная имеет возможность выступать исключительно в товарищеских встречах. В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить российские национальные сборные и клубные команды от участия в международных турнирах на неопределенный срок в связи с ситуацией на Украине.
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