В Кремле ответили на вопрос, приедет ли Путин в Стамбул

Песков: Россия готова приложить максимум усилий для эффективности переговоров
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков рассказал, поедет ли Путин в Турцию
Песков рассказал, поедет ли Путин в Турцию Фото:
новость из сюжета
В Стамбуле проходят российско-украинские переговоры

Россия готова приложить все возможные усилия для обеспечения эффективности переговорного процесса между Москвой и Киевом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможном визите российского лидера Владимира Путина в Турцию.

«Мы не знаем, как пойдут переговоры. Наша делегация ожидает украинцев, и их пока нет. Надо дождаться, как пойдут переговоры, и все готовы приложить максимум усилий, чтобы они были эффективными», — заявил Песков в ходе конференц-колла, его слова приводит корреспондент URA.RU.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о своей готовности посетить Стамбул 16 мая с целью возможного участия в переговорах, посвященных урегулированию украинского кризиса, если возникнет такая потребность. Об этом глава Штатов сообщил в ходе встречи с представителями деловых кругов США и Катара.

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Россия готова приложить все возможные усилия для обеспечения эффективности переговорного процесса между Москвой и Киевом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможном визите российского лидера Владимира Путина в Турцию. «Мы не знаем, как пойдут переговоры. Наша делегация ожидает украинцев, и их пока нет. Надо дождаться, как пойдут переговоры, и все готовы приложить максимум усилий, чтобы они были эффективными», — заявил Песков в ходе конференц-колла, его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о своей готовности посетить Стамбул 16 мая с целью возможного участия в переговорах, посвященных урегулированию украинского кризиса, если возникнет такая потребность. Об этом глава Штатов сообщил в ходе встречи с представителями деловых кругов США и Катара.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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