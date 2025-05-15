В Кремле ответили на вопрос, приедет ли Путин в Стамбул

Россия готова приложить все возможные усилия для обеспечения эффективности переговорного процесса между Москвой и Киевом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможном визите российского лидера Владимира Путина в Турцию.
«Мы не знаем, как пойдут переговоры. Наша делегация ожидает украинцев, и их пока нет. Надо дождаться, как пойдут переговоры, и все готовы приложить максимум усилий, чтобы они были эффективными», — заявил Песков в ходе конференц-колла, его слова приводит корреспондент URA.RU.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о своей готовности посетить Стамбул 16 мая с целью возможного участия в переговорах, посвященных урегулированию украинского кризиса, если возникнет такая потребность. Об этом глава Штатов сообщил в ходе встречи с представителями деловых кругов США и Катара.
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