«Бред и провокация»: Лука Затравкин — о новом внебрачном сыне Никаса Сафронова

Сын художника Никаса Сафронова заявил, что вся история с неким новым появившимся внебрачным ребенком живописца не что иное как бред. Пианист Лука Сафронов в беседе с URA.RU выступил с комментарием от лица Никаса, заявив, что художник не намерен развивать эту тему и будет действовать в рамках правового поля.
«Никас Степанович не хочет в эту историю вторгаться, он расценивает ее как провокацию. Это какие-то непонятные люди, глупая история, бред полный. Неизвестно, чего именно они хотят. Это люди из недружественных стран с другим гражданством. Мы для себя закрыли эту историю и не намерены в ней участвовать. Живем дальше», — пояснил Лука.
О том, что у Никаса Сафронова есть еще один внебрачный ребенок, заявила гражданка Литвы по имени Дайнора. Сейчас женщина вместе с 40-летним сыном Вакарисом прилетела в Москву, где пытается выйти на связь с художником, а также будет принимать участие в суде, который состоится 19 июня.
О возможном родстве с известным российским художником мужчина узнал пять лет назад. С тех пор он пытался выйти на контакт с предполагаемым родителем, но эти попытки не увенчались успехом. Его мать заявляет, что это сделано для того, чтобы познакомиться и с отцом, и с другими братьями, узнать о возможных генетических заболеваниях. Якобы все это — исключительно в рамках гражданского права. Вместе с этим они хотят провести генетическую экспертизу.
Дайнора заявила, что они пытались связаться с семьей Сафронова, однако те «настроены агрессивно». Лука Сафронов подтверждает: контакт был, позиция Никаса была озвучена. Но, судя по всему, его не услышали.
«Они выходили на контакт. Через представителя Никаса Степановича им была разъяснена наша позиция. Когда на него нападают, он в праве защищаться в рамках законного поля, чем он и занимается», — сказал Лука Сафронов.
Дайнора якобы познакомилась с Никасом, когда он жил в Литве. Они дружили, интим у них был единственный раз. Художник никогда не скрывал своей любвеобильности. На сегодняшний день он признал шестерых сыновей. При этом Сафронов говорит, что ему не жалко заниматься благотворительностью и помогать женщинам, с которыми ему когда-то было хорошо.
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