Кириенко и Мантуров лично проверили, как в Калининградской области помогают участникам СВО

В Калининграде замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и первый вице-премьер Денис Мантуров обсудили меры по поддержке участников СВО. На встрече также был и губернатор региона — Алексей Беспрозванных. Документ об этом есть в распоряжении URA.RU.
«Нам важно понять, какие у вас есть вопросы, которые потребуют решения на федеральном уровне», — подчеркнул Сергей Кириенко. На встрече особое внимание было уделено вопросам реабилитации и адаптации к мирной жизни как самих участников СВО, так и их семей. Обсуждались меры помощи вдовам и детям погибших, а также вопросы трудоустройства, переобучения и получения образования. Отдельно была отмечена региональная кадровая программа «Герои 39», реализуемая в рамках президентской инициативы «Время героев».
Денис Мантуров подчеркнул важность постоянного внимания к проблемам ветеранов СВО и их семей, отметив необходимость содействия в решении не только социальных и психологических, но и бытовых вопросов. Он уточнил, что задача властей — создать условия для максимально быстрой и успешной адаптации участников СВО в гражданской жизни.
«Долг каждого из нас — обеспечивать пристальное внимание вопросам организации взаимодействия с ребятами, которые выполняют свой гражданский долг. Такую задачу ставит президент России [Владимир Путин]», — добавил Мантуров.
На встрече были рассмотрены конкретные случаи. Участник СВО Даниил Гуров обратился с просьбой о возможности продолжения обучения по прежней специальности в Балтийском федеральном университете им. И. Канта. Денис Мантуров поручил проработать вопрос адаптации учебных программ и создания профильной кафедры для подготовки специалистов, востребованных на местных предприятиях.
Губернатор Алексей Беспрозванных отметил, что в Калининградской области действует комплекс мер поддержки участников СВО и их семей, включая трудоустройство, переобучение, медицинскую и психологическую реабилитацию. По итогам встречи были даны поручения по доработке и расширению программ поддержки, в том числе на федеральном уровне.
Также был затронут вопрос о муниципальной службы участников СВО. Сергей Кириенко особо отметил, что существующие сейчас требования по стажу избыточны. Поэтому этот вопрос будет дополнительно поднят на более высоком уровне.
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