Кириенко и Мантуров лично проверили, как в Калининградской области помогают участникам СВО

Мантуров и Кириенко обсудили поддержку участников СВО в Калининграде
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На встрече особое внимание уделили вопросам реабилитации и адаптации к мирной жизни участников СВО
На встрече особое внимание уделили вопросам реабилитации и адаптации к мирной жизни участников СВО Фото:

В Калининграде замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и первый вице-премьер Денис Мантуров обсудили меры по поддержке участников СВО. На встрече также был и губернатор региона — Алексей Беспрозванных. Документ об этом есть в распоряжении URA.RU.

«Нам важно понять, какие у вас есть вопросы, которые потребуют решения на федеральном уровне», — подчеркнул Сергей Кириенко. На встрече особое внимание было уделено вопросам реабилитации и адаптации к мирной жизни как самих участников СВО, так и их семей. Обсуждались меры помощи вдовам и детям погибших, а также вопросы трудоустройства, переобучения и получения образования. Отдельно была отмечена региональная кадровая программа «Герои 39», реализуемая в рамках президентской инициативы «Время героев».

Денис Мантуров подчеркнул важность постоянного внимания к проблемам ветеранов СВО и их семей, отметив необходимость содействия в решении не только социальных и психологических, но и бытовых вопросов. Он уточнил, что задача властей — создать условия для максимально быстрой и успешной адаптации участников СВО в гражданской жизни.

«Долг каждого из нас — обеспечивать пристальное внимание вопросам организации взаимодействия с ребятами, которые выполняют свой гражданский долг. Такую задачу ставит президент России [Владимир Путин]», — добавил Мантуров. 

На встрече были рассмотрены конкретные случаи. Участник СВО Даниил Гуров обратился с просьбой о возможности продолжения обучения по прежней специальности в Балтийском федеральном университете им. И. Канта. Денис Мантуров поручил проработать вопрос адаптации учебных программ и создания профильной кафедры для подготовки специалистов, востребованных на местных предприятиях.

Губернатор Алексей Беспрозванных отметил, что в Калининградской области действует комплекс мер поддержки участников СВО и их семей, включая трудоустройство, переобучение, медицинскую и психологическую реабилитацию. По итогам встречи были даны поручения по доработке и расширению программ поддержки, в том числе на федеральном уровне.

Также был затронут вопрос о муниципальной службы участников СВО. Сергей Кириенко особо отметил, что существующие сейчас требования по стажу избыточны. Поэтому этот вопрос будет дополнительно поднят на более высоком уровне. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Калининграде замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и первый вице-премьер Денис Мантуров обсудили меры по поддержке участников СВО. На встрече также был и губернатор региона — Алексей Беспрозванных. Документ об этом есть в распоряжении URA.RU. «Нам важно понять, какие у вас есть вопросы, которые потребуют решения на федеральном уровне», — подчеркнул Сергей Кириенко. На встрече особое внимание было уделено вопросам реабилитации и адаптации к мирной жизни как самих участников СВО, так и их семей. Обсуждались меры помощи вдовам и детям погибших, а также вопросы трудоустройства, переобучения и получения образования. Отдельно была отмечена региональная кадровая программа «Герои 39», реализуемая в рамках президентской инициативы «Время героев». Денис Мантуров подчеркнул важность постоянного внимания к проблемам ветеранов СВО и их семей, отметив необходимость содействия в решении не только социальных и психологических, но и бытовых вопросов. Он уточнил, что задача властей — создать условия для максимально быстрой и успешной адаптации участников СВО в гражданской жизни. «Долг каждого из нас — обеспечивать пристальное внимание вопросам организации взаимодействия с ребятами, которые выполняют свой гражданский долг. Такую задачу ставит президент России [Владимир Путин]», — добавил Мантуров.  На встрече были рассмотрены конкретные случаи. Участник СВО Даниил Гуров обратился с просьбой о возможности продолжения обучения по прежней специальности в Балтийском федеральном университете им. И. Канта. Денис Мантуров поручил проработать вопрос адаптации учебных программ и создания профильной кафедры для подготовки специалистов, востребованных на местных предприятиях. Губернатор Алексей Беспрозванных отметил, что в Калининградской области действует комплекс мер поддержки участников СВО и их семей, включая трудоустройство, переобучение, медицинскую и психологическую реабилитацию. По итогам встречи были даны поручения по доработке и расширению программ поддержки, в том числе на федеральном уровне. Также был затронут вопрос о муниципальной службы участников СВО. Сергей Кириенко особо отметил, что существующие сейчас требования по стажу избыточны. Поэтому этот вопрос будет дополнительно поднят на более высоком уровне. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...