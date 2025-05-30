«Заигрывание с символами всегда чревато»: продюсер оценил скандальную обложку Анны Асти

Продюсер Рудченко: обложка альбома Асти — ходьба по краю лезвия бритвы
© Служба новостей «URA.RU»
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Анна играет с огнем
Анна играет с огнем Фото:

Обложка нового альбома певицы Анни Асти (наст. имя — Анна Дзюба) только появилась, а уже наделала немало шума. В Сети обсуждают, что в образе артистки видные религиозные отсылки, которые «считает» даже далекий от веры человек. Продюсер Павел Рудченко в беседе с URA.RU пояснил, кто может стоять за таким спорным изображением певицы.

«Осмелюсь предположить, что здесь руку приложил или, может быть, посоветовал ее так называемый "учитель", к которому Анна прислушиваются и выпускает с ним совместные треки — Филипп Киркоров. Он также пару лет назад использовал христианские символы в своих шоу и даже плясал на кресте, за что, конечно же, получил негодование публики. Но заигрывание с определенными символами религии — это всегда ходьба по краю лезвия бритвы и всегда чревато двусмысленным трактованием», — говорит собеседник агентства.

Анна Асти такой обложкой рискует вызвать волну гнева общественности, что отразится на ее концертной деятельности. Едва забылась «голая вечеринка» Насти Ивлеевой, у Анны стали появляться концерты в России, а тут снова может ждать удар. Этой обложкой она хоть и привлекла к себе внимание, но непонятно, как дальше это отразится на ее карьере.

Анна Асти в качестве сольного исполнителя выпустила уже три альбома. Последний «Высшие силы» появился 30 мая.

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Обложка нового альбома певицы Анни Асти (наст. имя — Анна Дзюба) только появилась, а уже наделала немало шума. В Сети обсуждают, что в образе артистки видные религиозные отсылки, которые «считает» даже далекий от веры человек. Продюсер Павел Рудченко в беседе с URA.RU пояснил, кто может стоять за таким спорным изображением певицы. Анна Асти такой обложкой рискует вызвать волну гнева общественности, что отразится на ее концертной деятельности. Едва забылась «голая вечеринка» Насти Ивлеевой, у Анны стали появляться концерты в России, а тут снова может ждать удар. Этой обложкой она хоть и привлекла к себе внимание, но непонятно, как дальше это отразится на ее карьере. Анна Асти в качестве сольного исполнителя выпустила уже три альбома. Последний «Высшие силы» появился 30 мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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