Эрдоган заявил о планах собрать саммит с участием Путина, Зеленского и Трампа

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Эрдоган надеется на встречу Путина, Зеленского и Трампа в Стамбуле
Эрдоган надеется на встречу Путина, Зеленского и Трампа в Стамбуле Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Турецкий президент Реджеп Эрдоган надеется на встречу глав России, Украины и США в Стамбуле. Об этом турецкий лидер заявил в обращении к нации по итогам заседания кабинета министров. 

«Я больше всего хочу, чтобы [президент России Владимир] Путин и [президент Украины Владимир] Зеленский встретились в Стамбуле или Анкаре. Даже приезд [президента США Дональда] Трампа. Давайте сделаем Стамбул центром мира», — заявил Эрдоган, его слова передает CNN Turk. 

Эрдоган также заявил, что российско-украинские переговоры прошли «великолепно». Другие турецкие официальные лица описывали, что переговоры прошли «не негативно», несмотря на вчерашние попытки терактов ВСУ на территории России. 2 июня стороны договорились о новом обмене пленными и телами погибших. Они также обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Подробнее — в трансляции URA.RU

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Турецкий президент Реджеп Эрдоган надеется на встречу глав России, Украины и США в Стамбуле. Об этом турецкий лидер заявил в обращении к нации по итогам заседания кабинета министров.  «Я больше всего хочу, чтобы [президент России Владимир] Путин и [президент Украины Владимир] Зеленский встретились в Стамбуле или Анкаре. Даже приезд [президента США Дональда] Трампа. Давайте сделаем Стамбул центром мира», — заявил Эрдоган, его слова передает CNN Turk.  Эрдоган также заявил, что российско-украинские переговоры прошли «великолепно». Другие турецкие официальные лица описывали, что переговоры прошли «не негативно», несмотря на вчерашние попытки терактов ВСУ на территории России. 2 июня стороны договорились о новом обмене пленными и телами погибших. Они также обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Подробнее — в трансляции URA.RU. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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