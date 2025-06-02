Эрдоган заявил о планах собрать саммит с участием Путина, Зеленского и Трампа

Турецкий президент Реджеп Эрдоган надеется на встречу глав России, Украины и США в Стамбуле. Об этом турецкий лидер заявил в обращении к нации по итогам заседания кабинета министров.
«Я больше всего хочу, чтобы [президент России Владимир] Путин и [президент Украины Владимир] Зеленский встретились в Стамбуле или Анкаре. Даже приезд [президента США Дональда] Трампа. Давайте сделаем Стамбул центром мира», — заявил Эрдоган, его слова передает CNN Turk.
Эрдоган также заявил, что российско-украинские переговоры прошли «великолепно». Другие турецкие официальные лица описывали, что переговоры прошли «не негативно», несмотря на вчерашние попытки терактов ВСУ на территории России. 2 июня стороны договорились о новом обмене пленными и телами погибших. Они также обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Подробнее — в трансляции URA.RU.
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