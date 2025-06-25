Shot: неизвестный расстрелял автобус с людьми в Красноярске

В Красноярске неизвестный открыл стрельбу по пассажирскому автобусу, в котором находились люди. Об этом сообщил telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев.
«Неизвестный расстрелял автобус с пассажирами в Красноярске», — написал telegram-канал. Там уточнили, что были повреждены стекла транспортного средства, в результате чего один из пассажиров получил ранения.
Пассажиры отметили, что услышали два громких хлопка. Предположительно, в автобус стреляли из пневматического оружия из ближайших домов. Подозреваемого в настоящее время разыскивают.
Обновлено в 18:36 по мск. Полиция проводит проверку и устанавливает личности стрелявших. Очевидца ЧП Анастасия написала в комментариях в соцсетях, что по автобусу стреляли в пневматики несколько молодых людей. Инцидент произошел в районе «Сибирских терм».
Подобные инциденты с нападениями на общественный транспорт происходят не впервые. Так, 24 июня текущего года в Челябинске нетрезвый пассажир выстрелил из аэрозольного пистолета в водителя автобуса, причинив ему ранение в область глаза.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.