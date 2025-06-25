Shot: неизвестный расстрелял автобус с людьми в Красноярске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Один пассажир получил ранения
Один пассажир получил ранения Фото:

В Красноярске неизвестный открыл стрельбу по пассажирскому автобусу, в котором находились люди. Об этом сообщил telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев. 

«Неизвестный расстрелял автобус с пассажирами в Красноярске», — написал telegram-канал. Там уточнили, что были повреждены стекла транспортного средства, в результате чего один из пассажиров получил ранения.

Пассажиры отметили, что услышали два громких хлопка. Предположительно, в автобус стреляли из пневматического оружия из ближайших домов. Подозреваемого в настоящее время разыскивают.

Обновлено в 18:36 по мск. Полиция проводит проверку и устанавливает личности стрелявших. Очевидца ЧП Анастасия написала в комментариях в соцсетях, что по автобусу стреляли в пневматики несколько молодых людей. Инцидент произошел в районе «Сибирских терм». 

Подобные инциденты с нападениями на общественный транспорт происходят не впервые. Так, 24 июня текущего года в Челябинске нетрезвый пассажир выстрелил из аэрозольного пистолета в водителя автобуса, причинив ему ранение в область глаза. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Красноярске неизвестный открыл стрельбу по пассажирскому автобусу, в котором находились люди. Об этом сообщил telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев.  «Неизвестный расстрелял автобус с пассажирами в Красноярске», — написал telegram-канал. Там уточнили, что были повреждены стекла транспортного средства, в результате чего один из пассажиров получил ранения. Пассажиры отметили, что услышали два громких хлопка. Предположительно, в автобус стреляли из пневматического оружия из ближайших домов. Подозреваемого в настоящее время разыскивают. Обновлено в 18:36 по мск. Полиция проводит проверку и устанавливает личности стрелявших. Очевидца ЧП Анастасия написала в комментариях в соцсетях, что по автобусу стреляли в пневматики несколько молодых людей. Инцидент произошел в районе «Сибирских терм».  Подобные инциденты с нападениями на общественный транспорт происходят не впервые. Так, 24 июня текущего года в Челябинске нетрезвый пассажир выстрелил из аэрозольного пистолета в водителя автобуса, причинив ему ранение в область глаза. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...