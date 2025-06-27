Путин заявил о самостоятельности РФ в вопросе определения уровня безопасности

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© Служба новостей «URA.RU»
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Безопасность одной страны не может достигаться за счет другой, заявил Путин
Безопасность одной страны не может достигаться за счет другой, заявил Путин Фото:

Россия имеет право самостоятельно определять уровень своей безопасности и возможные угрозы. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.

«Это наше право — определять степень своей безопасности и уровень угроз», — передает слова президента корреспондент URA.RU. Глава государства отметил, что международные документы подтверждают, что безопасность одной страны не может достигаться за счет другой.

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Россия имеет право самостоятельно определять уровень своей безопасности и возможные угрозы. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин. «Это наше право — определять степень своей безопасности и уровень угроз», — передает слова президента корреспондент URA.RU. Глава государства отметил, что международные документы подтверждают, что безопасность одной страны не может достигаться за счет другой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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