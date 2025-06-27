Путин заявил о самостоятельности РФ в вопросе определения уровня безопасности

Безопасность одной страны не может достигаться за счет другой, заявил Путин
Россия имеет право самостоятельно определять уровень своей безопасности и возможные угрозы. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.
«Это наше право — определять степень своей безопасности и уровень угроз», — передает слова президента корреспондент URA.RU. Глава государства отметил, что международные документы подтверждают, что безопасность одной страны не может достигаться за счет другой.
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