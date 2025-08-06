Замглавы офиса Зеленского призвала не ждать скорого конца СВО

Заместитель главы офиса президента Украины Ирина Верещук призвала граждан страны не рассчитывать на скорое завершение специальной военной операции. Ее слова передает издание «Страна.ua».
«Мы все равно до сих пор не совсем принимаем, что этот конфликт надолго. Мы все равно ведем себя так, словно он скоро закончится: кто-то придет и закончит его, или случится что-то такое, из-за чего конфликт возьмет и закончится», — сказала она. Замглавы офиса подчеркнула, что на данный момент нет никаких предпосылок для скорого окончания боевых действий.
На минувшей неделе президент России Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко на Валааме заявил о необходимости установления долгосрочного мира на территории Украины. Он подчеркнул, что условия Москвы, выдвинутые летом 2024 года, остаются без изменений.
Как высказал мнение аналитик и бывший помощник заместителя шефа Пентагона Стивен Брайен существует высокая вероятность того, что конфликт на Украине завершится по аналогии с событиями, произошедшими в Грузии. В таком случае, по его словам, страна не станет членом ЕС и НАТО, а снова окажется в сфере влияния России.
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