«Локомотив» сдал своего лучшего бомбардира в аренду из-за азартных игр

Life: футболиста Ракова сдали в аренду за увлечение ставками на спорт
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Лучший бомбардир российского футбола Раков оказался игроманом
Лучший бомбардир российского футбола Раков оказался игроманом Фото:

Футбольный клуб «Локомотив» сдал своего бомбардира Вадима Ракова, когда узнал, что тот увлекается ставками на спорт. Об этом сообщают журналисты. 

«Лучший бомбардир российского футбола Вадим Раков столкнулся с проблемой зависимости от азартных ставок, из-за чего был отправлен в аренду в самарские „Крылья Советов“», — сообщает Life.ru. Отмечается, что Раков занимал деньги у знакомых и оформлял микрозаймы чтобы делать ставки на матчи. Страсть к ставкам у футболиста проявилась несколько лет назад, когда его доход в московском «Локомотиве» достиг миллиона рублей в месяц.

Ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) поддержала введение самозапрета на азартные игры. Российские букмекеры положительно отреагировали на законопроект.

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Футбольный клуб «Локомотив» сдал своего бомбардира Вадима Ракова, когда узнал, что тот увлекается ставками на спорт. Об этом сообщают журналисты.  «Лучший бомбардир российского футбола Вадим Раков столкнулся с проблемой зависимости от азартных ставок, из-за чего был отправлен в аренду в самарские „Крылья Советов“», — сообщает Life.ru. Отмечается, что Раков занимал деньги у знакомых и оформлял микрозаймы чтобы делать ставки на матчи. Страсть к ставкам у футболиста проявилась несколько лет назад, когда его доход в московском «Локомотиве» достиг миллиона рублей в месяц. Ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) поддержала введение самозапрета на азартные игры. Российские букмекеры положительно отреагировали на законопроект.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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