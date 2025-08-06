«Локомотив» сдал своего лучшего бомбардира в аренду из-за азартных игр

Футбольный клуб «Локомотив» сдал своего бомбардира Вадима Ракова, когда узнал, что тот увлекается ставками на спорт. Об этом сообщают журналисты.
«Лучший бомбардир российского футбола Вадим Раков столкнулся с проблемой зависимости от азартных ставок, из-за чего был отправлен в аренду в самарские „Крылья Советов“», — сообщает Life.ru. Отмечается, что Раков занимал деньги у знакомых и оформлял микрозаймы чтобы делать ставки на матчи. Страсть к ставкам у футболиста проявилась несколько лет назад, когда его доход в московском «Локомотиве» достиг миллиона рублей в месяц.
Ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) поддержала введение самозапрета на азартные игры. Российские букмекеры положительно отреагировали на законопроект.
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