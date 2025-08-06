Суд принял решение по водителю автобуса, столкнувшегося с поездом в Ленобласти

Приморский районный суд Санкт-Петербурга избрал в отношении водителя туристического автобуса Евгения Ивашова, попавшего 4 августа в ДТП с грузовым поездом на ж/д в Лодейнопольском районе Ленинградской области, меру пресечения в виде запрета определенных действий. В аресте мужчины было отказано, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.
«Приморский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Евгения Ивашова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Суд в удовлетворении ходатайства следствия отказал», — говорится в сообщении пресс-службы. Информацию передает ТАСС.
Как отметили в суде, обвиняемый выступал против помещения его под стражу. На время проведения предварительного следствия ему запретили покидать пределы муниципального образования, где он проживает, за исключением поездок на работу и домой. Ивашову также предписано воздерживаться от контактов со свидетелями, участниками уголовного процесса и иными лицами, кроме защитников, следователя, правоохранителей, суда и близких родственников. Кроме того, мужчине запрещено передавать информацию через СМИ, получать и отправлять почтово-телеграфную корреспонденцию (за исключением повесток и сообщений, адресованных правоохранителям и адвокату), а также пользоваться средствами связи и интернетом.
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