Минтуризма Египта рассказал россиянам о новых направлениях для отдыха

Минтуризма Египта: туристы из РФ отдыхают в оазисах Асуан, Луксор и Сива
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Одной из важнейших проблем снижения турпотока из России в Египет является авиасообщение, заявил Фатхи
Одной из важнейших проблем снижения турпотока из России в Египет является авиасообщение, заявил Фатхи Фото:

Российские туристы выбирают новые направления для отдыха в Египте — оазисы Асуан и Луксор на юге страны, а также оазис Сива и Северное побережье. Об этом сообщил египетский министр туризма и древностей Шериф Фатхи.

«Мы начали видеть российских туристов на Северном побережье. Мы видим их в Сиве, а также в местах культурного туризма, до которых раньше было немного далеко (ехать — прим. URA.RU), например, Луксор и Асуан», — заявил Фатхи. Информацию передает РИА «Новости». 

По словам министра, Египет заинтересован в увеличении турпотока из РФ, однако ключевым препятствием остается число авиарейсов, запущенных на данный момент между двумя государствами. По его словам, со временем ситуация может измениться в лучшую сторону, в Минтуризма Египта рассчитывают на стабильность, спокойствие и мир, чтобы авиаперелеты между Каиром и Москвой достигли прежнего уровня. 

В мае 2025 года глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщил, что с начала прошлого года Египет посетили 1,4 млн россиян  — это превышает аналогичный показатель 2023 года на 15%. В свою очередь, египетский премьер-министр Мустафа Мадбули заявлял в январе, что по итогам 2024 года страна приняла рекордные 15,7 млн иностранных туристов.

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Российские туристы выбирают новые направления для отдыха в Египте — оазисы Асуан и Луксор на юге страны, а также оазис Сива и Северное побережье. Об этом сообщил египетский министр туризма и древностей Шериф Фатхи. «Мы начали видеть российских туристов на Северном побережье. Мы видим их в Сиве, а также в местах культурного туризма, до которых раньше было немного далеко (ехать — прим. URA.RU), например, Луксор и Асуан», — заявил Фатхи. Информацию передает РИА «Новости».  По словам министра, Египет заинтересован в увеличении турпотока из РФ, однако ключевым препятствием остается число авиарейсов, запущенных на данный момент между двумя государствами. По его словам, со временем ситуация может измениться в лучшую сторону, в Минтуризма Египта рассчитывают на стабильность, спокойствие и мир, чтобы авиаперелеты между Каиром и Москвой достигли прежнего уровня.  В мае 2025 года глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщил, что с начала прошлого года Египет посетили 1,4 млн россиян  — это превышает аналогичный показатель 2023 года на 15%. В свою очередь, египетский премьер-министр Мустафа Мадбули заявлял в январе, что по итогам 2024 года страна приняла рекордные 15,7 млн иностранных туристов.
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