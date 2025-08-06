В Госдуме предложили разрешить передавать аккаунты в соцсетях по наследству

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили внести в российское законодательство понятие «цифрового наследства» и разрешить передачу аккаунтов в социальных сетях по наследству. Соответствующее предложение направили в Минюст РФ парламентарии Сардана Авксентьева, Александр Демин и Антон Ткачев.
«Цифровые активы, такие как аккаунты в соцсетях, домены, криптовалюты и личные данные, обладают особыми характеристиками, из-за которых применение обычных правил зачастую приводит к спорным и неоднозначным ситуациям», — отмечается в обращении народных избранников. По мнению депутатов от «Новых людей», в настоящее время в России отсутствует четкое правовое регулирование цифровых активов после смерти их владельца, передает «Российская газета».
Парламентарии предлагают разработать поправки к Гражданскому кодексу, которые бы закрепили статус цифрового наследства и позволили гражданам завещать доступ к своим онлайн-активам конкретным лицам. Как считают авторы инициативы, реализовать такой механизм можно через уже существующие цифровые сервисы, например, на портале «Госуслуги». Это упростит оформление завещаний для пользователей и нотариусов.
В обосновании своей позиции депутаты ссылаются на международный опыт, где доступ к цифровым активам уже включен в состав наследуемого имущества. Кроме того, крупнейшие мировые IT-платформы внедряют инструменты «цифрового наследника», позволяющие пользователям заранее определить порядок передачи своих онлайн-ресурсов наследникам.
Инициаторы отмечают, что в российских аккаунтах сосредоточено множество ценных данных: от семейных фотоархивов до монетизированных блогов, доменных имен и виртуального имущества. По их оценке, число активных аккаунтов в социальных сетях и сервисах в стране превышает сто миллионов. Сейчас же судьба цифровых активов после смерти владельца определяется внутренними правилами цифровых платформ и часто приводит к потере доступа к важной информации и материальным ценностям для родственников умершего.
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