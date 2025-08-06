В МИД Венгрии назвали Украину нецивилизованным государством

Украина не может рассчитывать на членство в Евросоюзе, поскольку не относится к числу цивилизованных государств. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на фоне отказа Киева проводить расследование гибели закарпатского венгра Йожефа Шебештьена, погибшего при насильственном призыве на военную службу.
Он подчеркнул, что в случае аналогичных событий в «нормальном, цивилизованном государстве» виновные были бы немедленно привлечены к ответственности. «Там (на Украине — прим. URA.RU) принудительный призыв на военную службу является государственным инструментом. Такой стране нет места в Европейском союзе, она не входит в число цивилизованных государств», — заявил Сийярто. Его слова приводятся в программе «Час борцов» на платформе YouTube.
Венгерский министр также указал, что украинские власти фактически признали системный характер принудительного призыва в армию, сопровождающегося насилием в отношении граждан. По его утверждению, эти действия не только одобряются, но и организуются на государственном уровне.
Кроме того, Петер Сийярто обратил внимание на отсутствие реакции со стороны руководства ЕС в связи с убийством 45-летнего жителя города Берегово (Закарпатская область) Йожефа Шебештьена, имеющего как украинское, так и венгерское гражданство. По мнению министра, таким образом Брюссель демонстрирует молчаливое согласие и негласную поддержку происходящему.
Согласно информации, поступающей из Киева, Государственное бюро расследований (ГБР) отказалось вести расследование по делу Шебештьена, мотивируя это отсутствием достаточной доказательной базы. Семья погибшего сообщила через соцсети, что в середине июня мужчина был задержан украинскими силовиками на одной из улиц города Берегово. Позже его принудительно доставили в военкомат и жестоко избили из-за отказа отправиться на передовую. Йожеф Шебештьен скончался 6 июля в больнице от полученных травм, а спустя три дня был похоронен на кладбище в своем родном городе.
Впоследствии Венгрия ввела санкции в отношении трех украинских военных командиров, обвиняемых в нарушениях прав человека при проведении насильственной мобилизации, и официально призвала Евросоюз последовать ее примеру. Власти Будапешта напомнили руководству ЕС, что факты жестокого обращения с гражданскими со стороны Киева при принудительном призыве в армию отражены в недавнем докладе комиссара Совета Европы по правам человека Майкла О»Флаэрти.
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