МЧС: в Астрахани загорелся склад с мебелью

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В Астрахани загорелся склад с мебелью
В Астрахани загорелся склад с мебелью Фото:

В Астрахани тушат пожар на складе с мебелью. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

В Астрахани сотрудники МЧС России ликвидируют пожар на складе, — говорится в сообщении. Как уточнили в экстренных службах, пожар распространился на 1250 квадратных метров.

К ликвидации пожара привлечены более 40 пожарных и 13 единиц техники .Также сообщается, что предварительной информации пострадавших нет. Пресс-релиз опубликован в telegram-канале МЧС России.

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В Астрахани тушат пожар на складе с мебелью. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. В Астрахани сотрудники МЧС России ликвидируют пожар на складе, — говорится в сообщении. Как уточнили в экстренных службах, пожар распространился на 1250 квадратных метров. К ликвидации пожара привлечены более 40 пожарных и 13 единиц техники .Также сообщается, что предварительной информации пострадавших нет. Пресс-релиз опубликован в telegram-канале МЧС России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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