МЧС: в Астрахани загорелся склад с мебелью

В Астрахани загорелся склад с мебелью
В Астрахани тушат пожар на складе с мебелью. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
В Астрахани сотрудники МЧС России ликвидируют пожар на складе, — говорится в сообщении. Как уточнили в экстренных службах, пожар распространился на 1250 квадратных метров.
К ликвидации пожара привлечены более 40 пожарных и 13 единиц техники .Также сообщается, что предварительной информации пострадавших нет. Пресс-релиз опубликован в telegram-канале МЧС России.
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