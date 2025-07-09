В Дагестане задержан ответственный за ЖКХ района, где массово отравились люди

Задержан ответственный за ЖКХ Магарамкентского района Дагестана, где 7 июля была зафиксирована массовая вспышка кишечной инфекции. По информации СКР, он подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей.
«Задержан директор муниципального учреждения Магарамкентского района „Жилищно-коммунальное хозяйство“. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — сообщается в telegram-канале СУ СК России по Дагестану. Уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей (ч.1 ст. 238 УК РФ).
7июля в Магарамкентскую центральную районную больницу поступили жители с признаками острой кишечной инфекции. Предположительной причиной ЧП послужило употребление некачественной питьевой воды.
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