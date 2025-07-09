В Дагестане задержан ответственный за ЖКХ района, где массово отравились люди

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По предварительным данным, люди могли отравиться некачественной питьевой водой
По предварительным данным, люди могли отравиться некачественной питьевой водой Фото:

Задержан ответственный за ЖКХ Магарамкентского района Дагестана, где 7 июля была зафиксирована массовая вспышка кишечной инфекции. По информации СКР, он подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей.

«Задержан директор муниципального учреждения Магарамкентского района „Жилищно-коммунальное хозяйство“. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — сообщается в telegram-канале СУ СК России по Дагестану. Уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей (ч.1 ст. 238 УК РФ).

7июля в Магарамкентскую центральную районную больницу поступили жители с признаками острой кишечной инфекции. Предположительной причиной ЧП послужило употребление некачественной питьевой воды.

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Задержан ответственный за ЖКХ Магарамкентского района Дагестана, где 7 июля была зафиксирована массовая вспышка кишечной инфекции. По информации СКР, он подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей. «Задержан директор муниципального учреждения Магарамкентского района „Жилищно-коммунальное хозяйство“. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — сообщается в telegram-канале СУ СК России по Дагестану. Уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей (ч.1 ст. 238 УК РФ). 7июля в Магарамкентскую центральную районную больницу поступили жители с признаками острой кишечной инфекции. Предположительной причиной ЧП послужило употребление некачественной питьевой воды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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