Вновь отражена атака беспилотника, летевшего на Москву

Собянин: в Москву атаковали украинские БПЛА
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ВСУ вновь атаковали Москву, сбит очередной БПЛА
ВСУ вновь атаковали Москву, сбит очередной БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Москве отражена очередная атака украинским БПЛА. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Отражена атака беспилотника, атаковавшего Москву», — заявил Собянин в своем официальном telegram-канале. На место падения обломков выехали специалисты экстренных служб.

В ночь на 20 июля российские системы ПВО перехватили 19 дронов над Московской областью, 16 из которых летели в сторону Москвы. Сообщалось, что в районах Зеленограда и Истры прозвучало не менее десяти взрывов.

Позже утром были сбиты еще несколько беспилотников ВСУ. Речь идет о пяти БПЛА, передает RT.

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В Москве отражена очередная атака украинским БПЛА. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «Отражена атака беспилотника, атаковавшего Москву», — заявил Собянин в своем официальном telegram-канале. На место падения обломков выехали специалисты экстренных служб. В ночь на 20 июля российские системы ПВО перехватили 19 дронов над Московской областью, 16 из которых летели в сторону Москвы. Сообщалось, что в районах Зеленограда и Истры прозвучало не менее десяти взрывов. Позже утром были сбиты еще несколько беспилотников ВСУ. Речь идет о пяти БПЛА, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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