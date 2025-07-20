Вновь отражена атака беспилотника, летевшего на Москву

В Москве отражена очередная атака украинским БПЛА. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Отражена атака беспилотника, атаковавшего Москву», — заявил Собянин в своем официальном telegram-канале. На место падения обломков выехали специалисты экстренных служб.
В ночь на 20 июля российские системы ПВО перехватили 19 дронов над Московской областью, 16 из которых летели в сторону Москвы. Сообщалось, что в районах Зеленограда и Истры прозвучало не менее десяти взрывов.
Позже утром были сбиты еще несколько беспилотников ВСУ. Речь идет о пяти БПЛА, передает RT.
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