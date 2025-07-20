ВСУ продолжили атаки на Москву после ночных прилетов

Российские системы ПВО сбили четыре беспилотника, летевших на Москву
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ВСУ утром атаковали Москву четырьмя дронами
ВСУ утром атаковали Москву четырьмя дронами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские системы ПВО утром отразили четыре атаки украинских беспилотников направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. 

«ПВО Минобороны уничтожено три беспилотника, летевших на Москву», — написал Собянин в своем telegram-канале. Через шесть минут появились сообщения о еще одном сбитом дроне. Там добавили, что на территории, где обнаружены обломки, ведут работу сотрудники аварийных служб.

Ночью системы ПВО перехватили 19 дронов над Московской областью, 16 из которых летели в сторону Москвы. По сообщениям очевидцев, в районах Зеленограда и Истры прозвучало не менее десяти взрывов.

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Российские системы ПВО утром отразили четыре атаки украинских беспилотников направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.  «ПВО Минобороны уничтожено три беспилотника, летевших на Москву», — написал Собянин в своем telegram-канале. Через шесть минут появились сообщения о еще одном сбитом дроне. Там добавили, что на территории, где обнаружены обломки, ведут работу сотрудники аварийных служб. Ночью системы ПВО перехватили 19 дронов над Московской областью, 16 из которых летели в сторону Москвы. По сообщениям очевидцев, в районах Зеленограда и Истры прозвучало не менее десяти взрывов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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