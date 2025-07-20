ВСУ продолжили атаки на Москву после ночных прилетов

Российские системы ПВО утром отразили четыре атаки украинских беспилотников направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«ПВО Минобороны уничтожено три беспилотника, летевших на Москву», — написал Собянин в своем telegram-канале. Через шесть минут появились сообщения о еще одном сбитом дроне. Там добавили, что на территории, где обнаружены обломки, ведут работу сотрудники аварийных служб.
Ночью системы ПВО перехватили 19 дронов над Московской областью, 16 из которых летели в сторону Москвы. По сообщениям очевидцев, в районах Зеленограда и Истры прозвучало не менее десяти взрывов.
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