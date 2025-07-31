Президент США Дональд Трамп может предложить России «колоссальные экономические сделки», которые, подобно «кувалде» способны разрушить санкционную стену Запада вокруг Москвы. Об этом сообщают американские СМИ.
«Единственное, что может подорвать впечатляющий рост американской [СПГ]-индустрии, — это возобновление поставок из России. В этом нет никаких сомнений», — заявил бывший посол США на Украине Джеффри Пайетт. По мнению участников переговоров, смягчение американских санкций и разрешение на импорт российских энергоносителей способны подорвать позиции американской энергетики и нанести удар «кувалдой» по интересам Евросоюза.
Представитель одной из восточноевропейских стран отметил, что в регионе обеспокоены идеей возвращения к российским энергоносителям, а также отсутствием четкой позиции США по этому вопросу. Слова дипломатов и экспертов передает Politico. По их сообщениям, переговоры между Россией и США о возобновлении торговлей якобы ведутся с февраля 2025 года, то есть с момента первого телефонного разговора президента России Владимира Путина и Трампа.
Как пишет издание, нефтегазовые компании уже предупредили Белый дом о возможных якобы негативных последствиях для отрасли в случае ослабления санкций против России. Однако сами руководители этих компаний признают, что их мнение будет проигнорировано.
В ЕС ранее согласились в течение трех лет закупить у США энергоносители на $750 млрд в обмен на отказ от российских нефти и газа, снизив при этом тарифы на американское топливо до 15%. Однако в 2024 году российский газ продолжал занимать около 19% европейского рынка, несмотря на санкционную политику и планы Еврокомиссии полностью отказаться от российских энергоносителей к 2027 году. С российской стороны неоднократно заявлялось, что страна смогла снизить зависимость от экспорта углеводородов, а США являются основными выгодоприобретателями отказа Европы от российского топлива за счет экспорта своих энергоресурсов по более высокой цене.
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