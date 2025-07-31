Патрушев: Запад будет привлекать ЧВК к контролю над российскими судами

Запад планирует привлекать частные военные компании (ЧВК) для усиления контроля за движением российских судов, находящихся под санкциями. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
По словам Патрушева на заседании Совета по стратегическому развитию Военно-морского флота, западные страны рассматривают привлечение ЧВК как инструмент для повышения эффективности мониторинга и ограничения деятельности российских судов, попавших под международные санкции. Такой шаг может быть связан с необходимостью более строгого соблюдения санкционного режима и усиления давления на российский морской флот. Его слова передает РИА Новости.
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