Солдатам РФ осталось пройти километр до освобождения ключевого пункта ДНР

ТАСС: российским войскам осталось пройти чуть более километра до Константиновки
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Российским солдатам осталось около километра до освобождения Константиновки
Российским солдатам осталось около километра до освобождения Константиновки Фото:
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Российские войска приблизились к Константиновке на расстояние чуть более одного километра на отдельных участках линии фронта. Об этом журналистам рассказали в силовых структурах. Константиновку считают ключевым стратегическим пунктом после Часова Яра. 

«На некоторых участках фронта до Константиновки чуть более одного километра», — сообщили агентству источники. Представители силовых ведомств уточнили, что после взятия под контроль Часова Яра, активные боевые действия переместились в населенные пункты, расположенные к востоку от Константиновки.

Минобороны РФ накануне объявило об освобождении Часова Яра. Бои за город продолжались более года, так как он представлял собой один из наиболее укрепленных районов ВСУ в Донбассе. Переход Часова Яра под контроль российских войск привел к фактическому разрушению оборонительных рубежей ВСУ на направлении к Константиновке, подчеркивал советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Только в этом городе бойцы ВСУ потеряли около семи тысяч человек.

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Российские войска приблизились к Константиновке на расстояние чуть более одного километра на отдельных участках линии фронта. Об этом журналистам рассказали в силовых структурах. Константиновку считают ключевым стратегическим пунктом после Часова Яра.  «На некоторых участках фронта до Константиновки чуть более одного километра», — сообщили агентству источники. Представители силовых ведомств уточнили, что после взятия под контроль Часова Яра, активные боевые действия переместились в населенные пункты, расположенные к востоку от Константиновки. Минобороны РФ накануне объявило об освобождении Часова Яра. Бои за город продолжались более года, так как он представлял собой один из наиболее укрепленных районов ВСУ в Донбассе. Переход Часова Яра под контроль российских войск привел к фактическому разрушению оборонительных рубежей ВСУ на направлении к Константиновке, подчеркивал советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Только в этом городе бойцы ВСУ потеряли около семи тысяч человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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