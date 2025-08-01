Солдатам РФ осталось пройти километр до освобождения ключевого пункта ДНР

Российские войска приблизились к Константиновке на расстояние чуть более одного километра на отдельных участках линии фронта. Об этом журналистам рассказали в силовых структурах. Константиновку считают ключевым стратегическим пунктом после Часова Яра.
«На некоторых участках фронта до Константиновки чуть более одного километра», — сообщили агентству источники. Представители силовых ведомств уточнили, что после взятия под контроль Часова Яра, активные боевые действия переместились в населенные пункты, расположенные к востоку от Константиновки.
Минобороны РФ накануне объявило об освобождении Часова Яра. Бои за город продолжались более года, так как он представлял собой один из наиболее укрепленных районов ВСУ в Донбассе. Переход Часова Яра под контроль российских войск привел к фактическому разрушению оборонительных рубежей ВСУ на направлении к Константиновке, подчеркивал советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Только в этом городе бойцы ВСУ потеряли около семи тысяч человек.
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