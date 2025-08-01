Бундестаг решил нанять тренеров по йоге, чтобы снизить стресс сотрудников

Администрация бундестага объявила тендер на поиск инструкторов по йоге и пилатесу для снижения уровня стресса среди сотрудников немецкого парламента. Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на официальные документы отдела закупок бундестага.
"Отдел закупок бундестага официально ищет инструкторов по йоге и пилатесу. Цель: снизить стресс, повысить уровень расслабления с помощью поз и пранаям (дыхательных упражнений) у сотрудников администрации бундестага", — следует из документа. Его приводят авторы материала. Причем из заявки следует, что участие в курсах для депутатов парламента и их помощников не предусмотрено. Согласно информации издания, занятия по йоге стартуют с февраля 2026 года и продлятся до января 2030 года.
Стоимость курсов для сотрудников администрации составит 30 евро за 15 занятий. Окончательная сумма, которую придется выделить из бюджета на организацию программы, пока неизвестна — контракт будет подписан с тем поставщиком услуг, который предложит наиболее выгодные условия по результатам тендера.
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