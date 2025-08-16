Боевик из «Крокуса» подтвердил, что госструктура Киева выделила деньги на теракт

Один из обвиняемых по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» подтвердил на допросе, что финансирование преступления осуществила государственная структура Украины. Это следует из материалов уголовного дела.
«В ходе разговоров он слышал, что Сайфулло говорил, что заказчиком теракта была государственная структура Украины, в связи с чем после теракта они направились в сторону Украины, где в г. Киеве с ними должны рассчитаться за совершенное преступление. После теракта они направились в сторону границы с Украиной, где в Брянской области их задержали», — следует с показаний обвиняемого Рачабализоды Муродали (внесен в список террористов и экстремистов в России). Информацию об этом передает ТАСС со ссылкой на материалы дела.
Ранее председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников заявлял, что российские спецслужбы выявили причастность военной разведки Украины к организации теракта. Российские правоохранительные органы продолжают расследование по фактам финансирования и подготовки нападения на «Крокус Сити Холл».
В результате нападения 22 марта 2024 года погибли 149 человек, один остается в списке пропавших без вести, 609 получили ранения. К обвиняемым поданы иски на сумму 68 миллионов рублей.
Первые слушания дела о теракте в «Крокусе» состоялись 4 августа 2025 года. Суд был закрыт от прессы. Итоги суда — в материале URA.RU. Известно, что вынесение приговора по делу о теракте ожидается до 2026 года.
Как сообщалось ранее, террористы не собирались останавливаться на Украине и планировали перебраться в Афганистан. Кроме того, по словам одного из фигурантов дела, за содеянное обещалось заплатить миллион рублей.
