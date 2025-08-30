30 августа 2025

Трамп отказался ехать в Индию на саммит

Трамп отказался от участия в саммите
Трамп отказался от участия в саммите

Президент США Дональд Трамп отказался от запланированного визита в Индию, который должен был состояться осенью 2025 года в рамках саммита лидеров четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD). Об этом сообщает американская газета New York Times со ссылкой на источники, знакомые с графиком главы Белого дома.

«После того, как он (Трамп прим. ред.) сообщил Моди о том, что приедет в Индию позднее в этом году на саммит QUAD, Трамп пересмотрел планы по визиту этой осенью», — говорится в публикации издания со ссылкой на источники, близкие к администрации президента. Газета отмечает, что ранее Моди называл Трампа своим другом, однако теперь отношения между лидерами заметно охладели.

В материале New York Times также подчеркивается, что решение об отмене визита было принято на фоне усиливающейся напряженности в экономических связях между Вашингтоном и Нью-Дели. Американская сторона не исключает возможности проведения отдельной встречи с индийской делегацией вне рамок саммита QUAD, однако сроки пока не определены. Белый дом не делал официальных заявлений по поводу переноса визита, а индийская сторона ограничилась кратким комментарием о том, что диалог между странами продолжается.

Ранее в этом году премьер-министр Индии Нарендра Моди пригласил президента России Владимира Путина посетить Индию, и Кремль подтвердил принятие приглашения. На фоне отмены визита Трампа российско-индийские отношения продолжают укрепляться: визит Путина намечен на конец года, а сотрудничество между Москвой и Нью-Дели осуществляется на высшем уровне.

