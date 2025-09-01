Совладелец ресторана Собчак Пинский рассказал об обысках в Петербургском заведении

Задержанные люди в ресторане Veter, которые арендовали банкетный зал в совмещенном помещении, ранее были «в разработке» у полиции и само заведение не имело никакого отношения к этому. Об этом заявил Ресторатор Антон Пинский, совладелец ресторана, принадлежащего также и журналистке Ксении Собчак.
«Банкетный зал был арендован под это мероприятие, и вот по этим людям полиция работала. Я так понимаю, что они были в разработке. Так как банкетный зал и „Ветер“ имеют общий вход и общий предбанник, могло сложиться впечатление, что они пришли в „Ветер“», — пояснил Антон Пинский. Его слова приводит «Фонтанка.ру». Он также добавил, что залу не повезло с гражданами, арендовавшими его для своего праздника.
Ранее то же издание сообщало, что в ночь на 1 сентября в заведение зашли сотрудники полиции. Пожилая пара, увидев полицию, скинула два пакета запрещенных веществ. Также два свертка были найдены в носке другого 22-летнего посетителя.
