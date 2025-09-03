Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский выступит на матче Россия — Иордания с песней «3 сентября». Об этом сообщили в в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).
Как рассказали в департаменте ТАСС, Шуфутинский примет участие в торжественной программе, посвященной товарищескому матчу между сборными России и Иордании по футболу. Певец исполнит свою знаменитую песню сразу после окончания игры.
Матч между национальными командами России и Иордании состоится на стадионе «Лукойл-Арена» в Москве. Начало встречи запланировано на 4 сентября, 20:00 по московскому времени. Перед началом игры прозвучит гимн Российской Федерации, который исполнит певица Юлианна Караулова. В рамках предматчевой программы на сцену выйдут Socrat и Хор Сретенского монастыря. Также для зрителей выступит группа «Фабрика».
