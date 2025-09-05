Путин анонсировал введение преференций для бизнеса на Дальнем Востоке и Арктике

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2027 года ввести единый преференциальный режим для бизнеса на всей территории Дальнего Востока и Арктики. Об этом глава государства сообщил на пленарном заседание Восточного экономического форума (ВЭФ).
Российский лидер также отметил, что условия для действующих инвесторов территорий опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке будут сохранены. Слова Путина передает корреспондент URA.RU с места событий. Агентство также ведет трансляцию мероприятия.
Президент отдельно пригласил иностранных предпринимателей воспользоваться инструментами преференций, которые предоставляют территории опережающего развития на Дальнем Востоке. Правительству поручено в ближайшее время разработать параметры единого преференциального режима.
Кроме того, президент России Владимир Путин заявил, что развитие Дальнего Востока и Сибири рассматривается в качестве ключевой задачи страны на протяжении всего XXI века. По словам главы РФ, важно усилить значимость Дальнего Востока как для национальной экономики, так и для позиций страны на международной арене.
