Песков: военные КНДР размещены только на территории России

Песков заявил, что северокорейские военные находятся только на территории России
Песков заявил, что северокорейские военные находятся только на территории России Фото:
новость из сюжета
Восточный экономический форум — 2025

Военные КНДР не находятся на территории Украины, их присутствие зафиксировано только в России. Об этом 5 сентября сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе Восточного экономического форума.

«Они не размещены там [на Украине]. Военные КНДР размещены на территории Российской Федерации», — заявил представитель Кремля, его слова передает РИА Новости. Песков объяснил, что появившиеся в западных СМИ сообщения о присутствии северокорейских военных на территории Украины не соответствуют действительности.

С 3 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке проводится десятый Восточный экономический форум. Основной тематикой ВЭФ-2025 стало «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».

