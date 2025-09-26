Каллас ответила на слова Трампа о помощи Киеву в конфликте

Европа не может в одиночку нести ответственность за помощь Украине в конфликте с Россией, в ответ на слова президента США Дональда Трампа о том, что Украина может вернуть все территории с поддержкой НАТО и Европы. Об этом сообщила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
«Европа не может в одиночку нести бремя войны на Украине», — заявила Каллас, ее слова приводит Politico. Она сделала выпад в сторону Трампа, припомнив его предвыборные обещания завершить конфликт.
Заявление прозвучало после того, как Трамп 23 сентября на сессии ГА ООН заявил, что Украина способна вернуть все утраченные земли с помощью НАТО и Европы, назвав Россию «бумажным тигром» и предложив сбивать ее самолеты над территорией альянса. До этого Трамп призывал Украину отказаться от части территорий для мира.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предположил, что заявления Трампа сделаны под влиянием Зеленского. «По всей видимости, на этот момент эта версия и стала причиной такой оценки, которую мы слышали. Здесь не со всем можно согласиться», — сказал Песков.
