ВС России нанесли удар по заводу в Харькове, есть погибшие среди иностранных наемников

ВС России нанесли удар по заводу в Харькове, среди погибших иностранные наемники
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военнослужащие России нанесли удар по нефтебазе хранения военной техники ВСУ
Военнослужащие России нанесли удар по нефтебазе хранения военной техники ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Несколько британских и украинских офицеров ВСУ погибли из-за ночного удара военнослужащих России на нефтеперерабатывающем заводе в городе Чугуев Харьковской области. Об этом сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Среди раненых и погибших есть британские офицеры, их на вертолетах увезли в Харьков», — приводят слова Лебедева РИА Новости. Он добавил, что среди раненых и погибших есть штабные офицеры.

Нефтебаза использовалась для хранения и обслуживания военной техники, а также для снабжения топливом подразделений ВСУ, действующих в регионе. После взрыва на месте происшествия началась масштабная эвакуация раненых, в которой задействовали вертолеты. Точное число пострадавших и погибших на данный момент не уточняется. Официальные представители украинских властей ситуацию пока не комментировали.

Ранее сообщалось, что ВС России 10 октября нанесли удары по энергообъектам, питающим предприятия ВПК Украины. В результате энергосистема страны оказалась на грани коллапса. Удары стали ответом на атаки ВСУ по Запорожской АЭС и террористической деятельности против гражданских объектов в России. Эту информацию подтвердили в Минобороны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Несколько британских и украинских офицеров ВСУ погибли из-за ночного удара военнослужащих России на нефтеперерабатывающем заводе в городе Чугуев Харьковской области. Об этом сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Среди раненых и погибших есть британские офицеры, их на вертолетах увезли в Харьков», — приводят слова Лебедева РИА Новости. Он добавил, что среди раненых и погибших есть штабные офицеры. Нефтебаза использовалась для хранения и обслуживания военной техники, а также для снабжения топливом подразделений ВСУ, действующих в регионе. После взрыва на месте происшествия началась масштабная эвакуация раненых, в которой задействовали вертолеты. Точное число пострадавших и погибших на данный момент не уточняется. Официальные представители украинских властей ситуацию пока не комментировали. Ранее сообщалось, что ВС России 10 октября нанесли удары по энергообъектам, питающим предприятия ВПК Украины. В результате энергосистема страны оказалась на грани коллапса. Удары стали ответом на атаки ВСУ по Запорожской АЭС и террористической деятельности против гражданских объектов в России. Эту информацию подтвердили в Минобороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...