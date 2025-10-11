Несколько британских и украинских офицеров ВСУ погибли из-за ночного удара военнослужащих России на нефтеперерабатывающем заводе в городе Чугуев Харьковской области. Об этом сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Среди раненых и погибших есть британские офицеры, их на вертолетах увезли в Харьков», — приводят слова Лебедева РИА Новости. Он добавил, что среди раненых и погибших есть штабные офицеры.
Нефтебаза использовалась для хранения и обслуживания военной техники, а также для снабжения топливом подразделений ВСУ, действующих в регионе. После взрыва на месте происшествия началась масштабная эвакуация раненых, в которой задействовали вертолеты. Точное число пострадавших и погибших на данный момент не уточняется. Официальные представители украинских властей ситуацию пока не комментировали.
Ранее сообщалось, что ВС России 10 октября нанесли удары по энергообъектам, питающим предприятия ВПК Украины. В результате энергосистема страны оказалась на грани коллапса. Удары стали ответом на атаки ВСУ по Запорожской АЭС и террористической деятельности против гражданских объектов в России. Эту информацию подтвердили в Минобороны.
