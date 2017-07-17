Миллионы, украденные в челябинской «запретке», спрятаны на Кипре

18:22 17 июля 2017 0

Депутат Госдумы Виталий Пашин просит прокуратуру проверить бизнес бывших чиновников Озерска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Госдумы от Челябинской области Виталий Пашин знает, как можно пополнить бюджет Озерска, из которого было украдено свыше 22,5 млн рублей, а попытки эти деньги вернуть не увенчались успехом. Парламентарий уже направил соответствующий запрос на имя прокурора региона Александра Кондратьева. Деньги можно и нужно взыскать с тех, кто похитил средства и сейчас находится на свободе.

«Мы были в Озерске, встречались с жителями. Есть проблемы, которые надо решать, но не хватает средств, — пояснил „URA.RU“ помощник депутата Госдумы Кирилл Усманов. — В эти же дни в СМИ появилась публикация, где рассказывалось о бывшем главе администрации ЗАТО Евгении Тарасове, его экс-заместителе Валентине Гунине, других бывших сотрудниках администрации и иных лицах. Есть возможность вернуть средства, надо только чтобы прокуратура проверила факты, изложенные в прессе. Такое обращение и направлено в адрес прокурора Челябинской области».

Бывший сити-менеджер Озерска Евгений Тарасов переписал бизнес на пасынка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Евгений Тарасов и Валентин Гунин были осуждены в апреле 2013 года за растрату бюджетных средств Озерска. Тарасов получил 4,5 года, Гунин — четыре года и три месяца лишения свободы. Оба отправились в колонию общего режима и оба уже вышли по УДО. 10 октября 2013 года Озерский городской суд по иску мэрии постановил взыскать с Тарасова, Гунина и еще двух фигурантов дела 22 млн рублей — сумма ущерба нанесенного бюджету. Эти деньги так и не были погашены, долги значатся в базе судебных приставов как «ущерб причиненный преступлением». Евгений Тарасов и Валентин Гунин, согласно всем базам данным, не имеют активов, чтобы гасить долги.

В СМИ появилась информация об активах, которые имел лично Гунин и, через аффилированных лиц, Тарасов. Речь идет о магнитогорском ООО «Кристалл». Фирма зарегистрирована в августе 2010 года. Компания создавалась под строительство нового торгового центра в Магнитогорске, на проспекте Карла Маркса, в юго-западной части города, на землях СНТ «Строитель-3». Фирма получила участок площадью свыше четырех тысяч квадратных метров. Правда, строительство так и не началось. Но участок имеет рыночную стоимость.

Учредители в ООО «Кристалл» менялись каждый год СБИС

При регистрации ООО директором стал Дмитрий Деревянко, основной собственник фирмы. Затем в число соучредителей вошел Валентин Гунин, будущий заместитель главы администрации Озерска. Гунин имел семь процентов доли и в то время, когда уже был в СИЗО, на его актив не был наложен арест. Из состава ООО Гунин вышел 11 января 2013 года, за полгода до вынесения приговора.

В числе соучредителей значилась компания «Альба бизнес ЛТД», таинственная фирма, с чешским резидентом Евгением Тарасовым. Вид на жительство в Чехии у Тарасова нашли во время задержания. Совладельцем фирмы была Ирина Торлина, гражданская супруга Евгения Тарасова. Факт отношений между Тарасовым и Торлиной был подтвержден на заседании суда, где женщина отказывалась давать показания, объясняя это «любовью к мужу». Ирина Торлина вышла из состава ООО в июле 2014 года, передав доли своему сыну Михаилу Торлину. Торлину-младшему, а также компании «ЭРАСИКС КАПИТАЛ ЛИМИТЕД», зарегистрированной на Кипре, принадлежит сейчас «Кристалл». Уставной капитал ООО составляет десять тысяч рублей.

Финансовое благополучие ООО «Кристалл» началось в 2011 году СБИС

Как считает экс-сенатор Константин Цыбко, в эту фирму и «утекли» украденные из бюджета Озерска деньги. В пользу такой версии говорит тот факт, что средства были похищены в ноябре 2011 года. Именно к концу 2011 года «Кристалл», по данным СБИСи Росстата, начал демонстрировать финансовую успешность, активы фирмы в 2016 году оценивались в 113 млн рублей.

По словам Цыбко, названия фирм «Кристалл» и «Альба бизнес ЛТД» фигурировали в материалах «прослушки» Гунина и Тарасова. Давать показаниям по фирмам оба отказались. А тот факт, что бывший сити-менеджер Озерска и его заместитель избавились от своих долей, находясь в СИЗО, Цыбко связывает с мягким приговором в отношении обоих фигурантов. «Кристалл» через «ЭРАСИКС КАПИТАЛ ЛИМИТЕД» мог уйти тем, кто, по мнению экс-сенатора, помог избежать Гунину и Тарасову более сурового наказания.

«Думаю, прокуратуре есть над чем поработать, — говорит „URA.RU“ Виталий Пашин. — Если будет установлено, что средства, украденные из озерского бюджета, осели на счетах „Кристалла“, то их можно вернуть городу».