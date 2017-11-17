Отборные слухи о лучших людях России

23:48 17 ноября 2017 5

В выходные Александру III откроют памятник в Крыму

Из очередного выпуска «Слухов» вы узнаете, что Кудрин возглавит ВТБ. — Следственный комитет присоединят к прокуратуре. — Губернатор Куйвашев сделал подарок Тунгусову. — Чемезов сохранит Задорина в СКР. — В Челябинске обсуждают текущие туалеты, взбесившие ФСО. — Губернатор Решетников готовится к чистке мэров. — Басаргин назвал виновника своего провала. И многое другое. Приятного чтения!

Слухи Свердловской области

Слухи Челябинской области

Слухи Тюменской области

Слухи ХМАО

Слухи ЯНАО

Слухи Пермского края

Слухи Курганской области

Слухи России

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Президент поедет спасать крымчан, которых лишают российского гражданства

По слухам, на выходных президент России Владимир Путин разрешит проблему крымчан, которых лишают российских паспортов. В Крыму работает спецкомиссия, которая изучает выдачу паспортов России в 2014 году и лишает гражданства тех, кто не жил на полуострове на момент его присоединения. Комиссия полагает, что российский паспорт незаконно получили многие беженцы из ЛНР и ДНР, а также украинцы, имевшие недвижимость в Крыму. По некоторым данным, за время работы комиссии паспортов лишились уже около 3 тысяч крымчан. На их стороне и выступит президент.

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Кудрин возглавит ВТБ

По слухам, падение цены акций ВТБ — второго банка страны, может привести к смене руководства. Кроме того, в Кремле не оценили шутку главы банка Андрея Костина, который пришел на вечеринку в костюме Сталина. Основным претендентом на замену Костина является Алексей Кудрин, говорят источники. Учитывая, что продвижение Кудрина в правительство блокирует премьер Дмитрий Медведев, руководство ВТБ может стать альтернативой для экс-министра финансов.

В региональных прокуратурах приостановили прием на работу

В региональные прокуратуры спущен приказ из Москвы — остановить прием на работу новых сотрудников. В кабинетах говорят, что в последний раз подобное происходило летом 2007 года, когда было принято решение выделить из прокуратуры отдельную структуру — Следственный комитет, который получил полную самостоятельность в 2011 году. С тех пор ведомства находятся в напряженных отношениях. Ходят слухи, что стартует обратный процесс: в самое ближайшее время ожидается ликвидация СК, а следователи будут переводиться на работу в прокуратуру.

Слухи Свердловской области

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Куйвашев согласен на большую реформу

Реформа гордумы Екатеринбурга в общих чертах утверждена. Как рассказывают слухмейкеры, уже в конце ноября на стол директора регионального института законодательства для Николая Воронина ляжет проект закона, в котором будет 27 одномандатников и 10 списочников.

Рассказывают, что такое соотношение — это решение лично Евгения Куйвашева. При этом списокодномандатников изначально формирует городская администрация, но он пройдет утверждение у главы региона, а значит за победу или поражение кандидатов могут строго спросить у авторов. Списочники же остаются предметом широких договоренностей.

Свердловских чиновников перевели в режим повышенной боеготовности. Но не единороссов

До официального старта кампании по выборам президента еще месяц, но в Екатеринбурге его штаб уже разворачивается. Рассказывают, что местным единороссам уже объявили о начале работе в предвыборном режиме и самое главное — о категоричном запрете отпусков на ближайшие полгода.

При этом реготделению отводится лишь роль исполнителей. Вплоть до того, что там не будет ни собственного бюджета, ни права на заключение отдельных договоров на агитацию. Поговаривают, что всю юридическую часть вообще планирует забрать себе межрегиональный координационный центр, который будет затем давать указания в областной штаб «кандидата №1», а уже оттуда те будут поступать в отделение.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

МУГИСО хотят расформировать

Говорят, что в следующем году МУГИСО будут ослаблять еще больше. Что сейчас из-под их отчетности вывели акционерные общества с участием государства — теперь за них отвечают отраслевые министерства. Следующий ход — государственные унитарные предприятия — они тоже будут выведены из подчинения МУГИСО, а будут контролироваться профильными министерствами.

Слухмейкеры уверяют, что МУГИСО ослабляют специально. Итогом может стать вообще расформирование министерства, уже к середине будущего года, шепчутся в кулуарах. «По сути, если забрать ГУПы, отдать земельные полномочия и рекламу обратно городу, то у МУГИСО останутся функции работы по определению кадастровой стоимости. С этим легко справится департамент в минэкономики», — уверены слухмейкеры.

УГМК отказалась от поста минздрава…

Говорят, что УГМК решила не лоббировать своего человека на пост министра здравоохранения. Рассуждения их, как рассказывают, довольно циничны, но не лишены здравого смысла. «Что мы забыли в этих больницах? Там злые врачи и недовольные пациенты, денег нет. Свои вкладывать? Ну извините, мы лучше свою сеть поднимать будем. Зачем нам еще один министр? У нас и так все ключевые посты. Налоговые льготы мы и так получаем», говорят слухмейкеры, уверяя, что УГМК вообще никогда не собиралась ставить своего министра на минздрав. Другие упорствуют и говорят: губернатор не хочет обижать Трофимова, а ищет ему хорошее место. «УГМК -Медицина», как рассказывают, отпала. Тут довольны Михаилом Скляром, который возглавляет клинику.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

…, но Трофимов станет напарником Ковтун

В Уральском государственном медуниверситете ждут следующей недели с нетерпением. Говорят, что одним из первых распоряжений будущего ректора (а конкурс состоится 22 ноября) будет создание в УГМУ нового поста — директора учебного заведения. Он будет курировать только стройку новых корпусов вуза в Академическом. Он будет финансироваться из бюджета и частными инвесторами. Говорят, что в принципе вопрос решен — новым ректором будет экс-министр здравоохранения Пермского края Ольга Ковтун, а место директора займет нынешний глава минздрава Игорь Трофимов. Теперь для этого надо уговаривать «Ренову» — ведь именно она будет крупнейшим частным инвестором стройки.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Шептий ревнует к Клименко

Назначение Михаила Клименко координатором «Единой России» с самого начала вызывало вопросы и беспокойство со стороны секретаря реготделения Виктора Шептия. И беспокойство это в последнее время все усиливается.

Рассказывают, особые переживания у Виктора Шептия начались, когда Михаил Клименко стал раздавать везде комментарии по поводу планов партии на ведение кампании по выборам депутатов в гордуму Екатеринбурга в следующем году. Тем самым он начал восприниматься как претендент на статус второго лица среди уральских единороссов. Когда координатор начал давать еще и обещания по поводу возможных назначений руководителей местных отделений — секретарь реготделения и вовсе воспринял того, как «врага №1» в своем списке.

Свердловских единороссов могут поймать на фальсификации

Через месяц в Екатеринбурге пройдет региональная конференция «Единой России». Но ее итоги уже известны. Как рассказывают слухмейкеры, вся документальная часть будущего мероприятия, начиная от протоколов выдвижения делегатов и заканчивая результатами голосования по различным вопросам — уже готова. В том смысле, что все подписано и заверено и осталось только сдать отчетность в Москву. По словам одного из источников, документы при этом оформлены настолько топорно, что не выдержат элементарной проверки, если вдруг кто-то захочет ее провести. Но сделать качественнее не успели: секретарь отделения Виктор Шептий нервничает и торопится, боится, что уже на следующей неделе может быть отстранен от фактического управления.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Гаффнера обложили данью

Среди множества кулуарных переговоров, которые ведутся в настоящее время в Заксобрании, одной из тем остаются льготы и субсидии сельхозпроизводителям. Одним из заинтересантов выступает депутат Илья Гаффнер, традиционно имеющий свои интересы в секторе АПК.

Рассказывают, что еще в начале недели у парламентария все было хорошо и переговоры шли успешно, но после публикации «URA.RU» с напоминанием прошлых «заслуг» депутата ситуация поменялась. Субсидии по его проектам пока не отменили и в принципе все не так уж плохо, просто дороже стало. По слухам, «друг» и основной помощник Ильи Гаффнера в переговорах глава свердловских единороссов Виктор Шептий резко поднял свои требования, мотивировав это тем, что карма у парламентария все-таки плохая.

Уральские бизнесмены запугали свердловский минфин

В министерстве финансов ждут плохих новостей. Сотрудники ведомства озабочены большой величиной переплат по налогам на прибыль — порядка 9 миллиардов рублей — и беспокоятся по поводу возможного подвоха.

Проблема в том, что если предприятия решат затребовать уплаченные сверх необходимого налоги, то бюджет придется срочно переверстывать и это грозит большими проблемами: от необходимости сокращать многие статьи расходов, до угрозы в принципе не успеть все формальности до конца года, а это уже скандал.

Впрочем, рассказывают, что на самом деле в минфине уже подготовились и в сейфе у Галины Кулаченко на всякий случай лежит еще один вариант бюджета, в котором расходы урезают примерно на 5 миллиардов и существенно увеличен дефицит. Дело в том, что пугать переплатами в Свердловской области принято еще со времен Росселя и это был один из способов давления на губернатора. Чтобы не допустить такого развития, глава минфина и решила заранее продумать «план Б».

Терешков придумал казнь для коммунистов

Одним из моментов бюджетных слушаний в Заксобрании стало то, что коммунистам посоветовали перечитать Карла Маркса и обновить свои представления об экономике. Большая часть восприняла это как шутку, но, по словам инсайдеров, идея понравилась председателю бюджетного комитета Владимиру Терешкову.

Рассказывают, что тот даже пообещал вообще не пускать представителей КПРФ на заседания согласительных комиссий, пока они не сдадут ему конспекты по «Капиталу». После того, как коллеги напомнили Владимиру Терешкову, что это юридически невозможно — он настаивать не стал. Но, по слухам, совсем от идеи не отказался и по-прежнему заявляет, что во всяком случае на неформальном уровне будет общаться с коммунистами лишь после экзамена и все-таки ждет конспекты.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Людмила Бабушкина помогает «Городу без наркотиков»

Председатель регионального Заксобрания Людмила Бабушкина помогла фонду «Город без наркотиков». На этой неделе спикер организовала личную встречу для руководства ГБН с председателем комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павлом Крашенинниковым. Общение прошло в здании Законодательного собрания после заседания «Депутатской вертикали». Как сообщают слухмейкеры, вице-президент фонда Тимофей Жуков предложил Крашенинникову несколько поправок в законы, касающиеся реабилитации наркозависимых.

В Заксобрании на Вегнера открыли тотализатор

В начале недели перед бюджетными слушаниями возникла интрига: как именно проголосует депутат Вячеслав Вегнер. С одной стороны, он критиковал финансовый документ, с другой — фракция КПРФ на своем заседании приняла решение единым фронтом выступить «против», с третьей — как раз с коллегами по партии у парламентария отношения складываются не очень.

Как именно в складывающейся ситуации поступит Вегнер — как раз и стало предметом обсуждений. И довольно бурных — вплоть до заключения дружеских пари. Рассказывают, что ставки были по 5-10 тысяч рублей. Некоторые предлагали и больше, но отвечать было некому — коллеги сетовали, что депутатская зарплата не позволяет рисковать большими суммами.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат готов ради карьеры катать шары

После победы в соревнованиях по бильярду на VIII международных парламентских играх свердловского депутата Данила Шилкова стали замечать в обществе представителей закрытого совета при Государственной думе, в который помимо старожилов российского парламента входят и другие значимые для российской политики личности. Каких карьерных высот достигнет депутат, зайдя с этого «входа» в кулуары российской политики, узнаем в самое ближайшее время.

Алтушкин и Сиенко летят в Крым вместе с Путиным

18 ноября президент России Владимир Путин летит в Крым на открытие памятника императору Александру III в Ливадийском парке. Вместе с главой государства на полуостров отправится внушительная делегация, включая министра культуры РФ Владимира Мединского, полпреда в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах Олега Белавенцева и Владимира Устинов. Но уральские участники отметили, что в списках значатся бывший глава корпорации УВЗ Олег Сиенко и председатель совета директоров «Русской медной компании» Игорь Алтушкин.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Чемезов сохранит Задорина в СКР

После ухода руководителя СКР по Свердловской области Валерия Задорина в отпуск, в следственных органах заговорили, что силовик уже собрал вещи и не вернется на должность. Однако в коридорах следственного комитета шепчутся, что племянник Задорина очень близок к главе «Ростеха» Сергею Чемезову. И родственник очень просит сохранить свердловского силовика в должности. Говорят, что Чемезов согласился помочь. Валерия Задорина оставят в системе, но переведут в следственное управление СКР одного из центральных регионов России.

В Екатеринбурге колбаса стала жертвой политики

Рассказывают, что екатеринбургские бизнесмены очень обрадовались новости про грядущее назначение гендиректора ЗАО «Хороший вкус» Михаила Смолякова секретарем Кировского отделения «Единой России».

Тем временем конкуренты, также претендовавшие на этот пост, изобретают способы мести. Особых возможностей, правда, для этого у них нет. Но злословы все равно пытаются хоть как-то наказать Смолякова и запускают в районе слоганы: «хочешь помочь ЕР — покупай «Хороший вкус» и «покупая «Хороший вкус» — помогаешь ЕР». Рассчитывают главным образом на то, связь колбасы с политикой отпугнет покупателей и тем самым коммерсант хотя бы в прибылях потеряет.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ананьеву не могут простить, как он «послал» влиятельного чиновника

Говорят, что череда несчастий у «Атомстройкомплекса» никак не закончится по одной-единственной причине. Дело в очень давнем конфликте между чиновником, который некогда работал в городе, а теперь — влиятельный областной чиновник, и главой компании Валерием Ананьевым. Конфликту уже почти десять лет. При Чернецком еще, который, казалось, будет вечным, Ананьев просто послал этого чиновника в ответ на невинную просьбу поделиться активами.

«Чиновник вроде бы отстал. Но после того, как Чернецкий ушел, «АтомСК» стали выдавливать и оттеснять с городских заказов. »«Атомстрой» на волне этого конфликта зашел работать в регионе. Но после того, как этот чиновник перешел в область, у Ананьева проблем все больше. Тут и конфликт с УГМК, и телебашня, которую ему не отдали, и дорожные тендеры, где их, по сути, нагнули за плохой ремонт дорог и теперь история с реконструкцией площади 1905 года, после которой их — огромную компанию, которая строит на миллиарды социальных объектов — хотят занести в черные списки. Тот чиновник умеет ждать и, говорят, поставил себе цель если не уничтожить «Атомстройкомлекс», то серьезно их ослабить», — говорят слухмейкеры.

В Лесном ждут жестких изменений структуры администрации

Рассказывают, что после избрания главы города администрацию Лесного ждут серьезные измеренными. На следующей неделе в Думу внесут новую структуру, в которой сократят количество заместителей главы и перераспределят полномочия. Затем будет обновление состава сотрудников. Ожидается, что пара нынешних заместителей лишатся своих должностей.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В уральской РАНХИГС расцвела оппозиция…

Уральский институт управления — филиал Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ могут скоро ликвидировать. Такие слухи появились в регионе на этой неделе.

Рассказывают, что авторство этих слухов принадлежит сотрудникам самого института, которые мстят таким образом своему ректору — Александру Александрову. По словам доброжелателей, ранее тот понизил в должности часть своей бывшей команды, но не уволил их, оставив обиженным возможность злословить и интриговать.

…Москву навели на зарплату ректора

В уральский филиал Российской академии народного хозяйства и госслужбеы при президенте РФ нагрянула проверка из центральной академии. Как сообщают собеседники агентства, ревизоры заинтересовались доходами ректора уральского отделения Александра Александрова. По слухам, его зарплата в академии неприлично отличается от доходов других сотрудников. Чем закончилась проверка, пока неизвестно.

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В госпитале ветеранов — очередные сокращения

Уже больше года в Свердловской области, да и по всей стране, в повестке глобальная проблема: как повысить зарплаты младшему медперсоналу, особенно если делать этого не хочется? Рассказывают, что изящное решение придумал глава областного госпиталя ветеранов Роберт Соловьев: чтобы порадовать минфин красивым отчетом, он перевел всех санитарок в уборщицы. Соответственно количество младшего медперсонала сразу стало значительно меньше, оставшимся чуть-чуть прибавили денег и тем самым «решили проблему» чуть ли не первыми в стране — можно отчитываться хоть президенту.

Недовольными остались лишь санитарки: помимо того, что новые должности менее статусные и не дают медицинского стажа, так в соответствии с нормативами еще и зарплата меньше. За счет этой разницы, собственно, немногим счастливчикам денег как раз и добавили. Поговаривают, что в настоящее время в медучреждении зреет бунт: медсестры пока еще продолжают исполнять свои обязанности, но планируют к концу месяца заняться исключительно мытьем полов и больше не следить за пациентами.

Крупные федеральные компании заходят на рынок жилищных услуг Екатеринбурга…

В ближайшее время в Екатеринбурге ожидается крупный передел жилищного фонда. Несколько крупных федеральных и московских компаний высказали заинтересованность в покупке управляющих компаний. Но выдвинули основным условием то, что они должны управлять максимально большим объемом жилищного фонда. В этой связи, убеждены слухмейкеры, и началась консолидация активов: одна из бизнес-групп недавно приобрела Верх-Исетскую управляющую компанию и в ближайшее время приобретет УК «Стандарт» и «РЭМП Эльмаш», возьмет под управление несколько ТСЖ. Параллельно с этим они освобождаются от старых домов, сбрасывая их другим УК. А подбирает эти дома известный в Екатеринбурге хозяин УК — Старокожев-старший. Он, как уверяют слухмейкеры, начинает наращивать объемы жилфонда, в том числе привлекая в свою УК дома разваливающихся ТСЖ.

… на деньги от раздела ЖКХ перекроят рынок отходов

Слухачи с задором и любопытством ожидают, кто из крупных игроков в ЖКХ приобретет крупные консолидированные активы. Но не меньший интерес у них и к тому, куда направят вырученные деньги нынешние собственники. Наиболее реальным развитием событий называют заход на рынок переработки твердых бытовых отходов. Говорят, что они готовы вложить в это объем средств, многократно превышающий весь бюджет фонда капитального ремонта области.

Слухи Челябинской области

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дубровский засекретил статус города…

Говорили, что губернатор Борис Дубровский не поедет в Верхний Уфалей до тех пор, пока город не получит статус территории опережающего развития. 16 ноября глава региона был в Верхнем Уфалее. Сообщил, что статус получен. Но в базе данных правительства документа еще нет. Уже пошли слухи, что Дубровский поторопился, а официальная пресс-служба губернатора выдала осторожный релиз, с формулировкой «в ожидании статуса». Но, говорят, документ подписан, просто ждет очереди на публикацию и соответственно вступления в силу. А Дубровский, мол, не захотел терять времени.

… и собирает совещание по ШОСу

На будущей неделе Дубровский собирает внеплановое совещание по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС. После визита Путина все гадали, будет ли дан сигнал, что саммиты состоятся или так и останутся местными «хотелками». Говорят, такой сигнал поступил. В Москве, утверждают сплетники, «началась позитивная движуха». Якобы в столице к идее проведения саммитов в Челябинске отнеслись благосклонно, хотя раньше были осторожны в прогнозах.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бондаренко сказали «фи»

Организация форума на площадях «Конара» всем очень понравилась кроме СМИ: туалеты для прессы затопило прямо во время визита президента. Журналистам пришлось пользоваться санузлами для участников форума, постоянно напрягая этим ФСО. Директору «Конара» Валерию Бондаренко поставили «на вид». Исправились: когда через неделю на этих же площадках состоялось открытие кинофестиваля «Человек труда», все туалеты были исправны.

Лесники охотились бесплатно

Аудиторы закончили проверку Главного управления лесами Челябинской области. Говорят, нарушений выявлено очень много, а все материалы будут направлены в прокуратуру. Ревизоры выявили очень интересный факт. По слухам, выяснилось, что сотрудники получают бесплатные лицензии на охоту. Даже ухитрились это закрепить нормативами — вписали лицензии как материальное поощрение сотрудников. И таких лицензий якобы выписано почти на миллион рублей.

Говорят, начальник управления Виктор Блинов впал в уныние. А его заместитель Александр Барановский якобы всем рассказывает: когда Блинов уволится, его сделают руководителем ведомства.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Лобко запаниковал…

Ревизия Агентства регионального развития (АИР), «дочки» минэкономразвития Челябинской области, продолжается. Предварительные результаты неутешительные. Проверяют, в первую очередь, эффективность АИР. Но предприятия наотрез отказываются подтверждать хоть какой-то вклад агентства в их инвестпроекты. Руководитель АИР Анатолий Лобко, судачат коллеги, имеет бледный вид. Еще год назад губернатор Борис Дубровский на одном из совещаний устроил Лобко взбучку за то, что АИР не приносит результатов. Тот каялся и обещал исправиться. Через год уже ревизоры подтверждают неэффективность агентства.

…, а вместе с ним — его знакомые управленцы

Список, кому АИР якобы оказывал поддержку в развитии, получился солидным. Аудиторы просто направили на предприятия из списка письма, с просьбой сообщить о том, какую помощь получили со стороны агентства. Болтают, что директора производств, особенно крупных, очень удивились, когда им на стол легли такие письма. Стали с трудом вспоминать, когда вообще имели дело с АИР. Потом, припомнив, что когда-то были в агентстве, куда их приглашали, отвечали: «Были в гостях, тем и кончилось, в помощи не нуждались, с инвестпроектами справлялись сами». Короче говоря, в список внесли всех тех, кто хотя бы однажды и просто из вежливости, побывал в агентстве.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Силовиков интересует контракт Чернятьева…

Временное отстранение руководителей 4-го следственного управления СКР (окружное, с дислокацией в Екатеринбурге) Руслана Ибиева и свердловского областного управления СКР Валерия Задорина наделало много шума и в соседних регионах. В Челябинской области силовики начали вспоминать, когда истекает контракт у руководителя местного СУ СКР Дениса Чернятьева. Кто-то заверил, что уже в декабре текущего года. Однако в челябинском управлении заметили, что Чернятьева назначили на пятилетний срок в 2014 году. Так что если скоро состоится перевод, то это не будет связано с истечением срока контракта.

…, а сам он хочет домой, в Тюмень

Сам же Денис Чернятьев уже давно сидит на чемоданах, говорят в его следственном управлении СКР по Челябинской области. Он ждет перевода в родную Тюменскую область. Пусть не повышение, как мечтал силовик, но зато это возвращение домой. В тюменском СКР Чернятьев работал первым заместителем руководителя до 2011 года, когда возглавил курганское управление, а спустя еще два года переехал в Челябинск. В Тюмени у Ченятьева корни, там скончавшийся весной отец, уважаемый в городе человек, председательствовал в Ленинском райсуде. Так что к нему будет благоволительное отношение не только от хорошо знакомых подчиненных, но и со стороны судейского сообщества.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

ОНФ попросило власть обеспечить массовку

Говорят, что руководитель регионального исполкома ОНФ Денис Рыжий не может обеспечить нужное количество людей на общероссийском форуме «За честные закупки», который состоится 21 ноября в Челябинске. Болтают, что «нагнать народ» мог бы сопредседатель штаба Евгений Коробейников. Воспользовался бы связями по линии МГЕР. Но поскольку Коробейникова уже на следующий день из ОНФ уберут, стараться для руководителя исполкома он не будет.

Говорят, Денис Рыжий решил особо не заморачиваться. Он просто попросил областные власти — по свидетельствам очевидцев, чуть ли не в ультимативной форме — чтобы те обеспечили ему в нужный день массовку. Рыжего даже не озаботил тот факт, что на форуме принято ругать исполнительную власть, у которой он сейчас просит помощи.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

У Гончарова все хорошо

В декабре истекает пятилетний срок со дня назначения Александра Гончарова на пост уполномоченного по правам предпринимателей в регионе. Никакой суеты по этому поводу нет, не плетутся интриги, и никто не желает Гончарова подсидеть. А все потому, уверяют сплетники, что действующего бизнес-омбудсмена просто переназначат на новый срок. Гончаров всех устраивает, не влезает в скандалы, ведет себя аккуратно. Что-либо менять никакой надобности нет.

КСП заинтересовалась памятником разведчику

Контрольно-счетная палата (КСП) Челябинска проверяла Дворец пионеров и школьников (ДПШ) на Алом поле. Говорят, что ревизоры поставили в тупик руководство дворца. «А где у вас в документах памятник Исааку Ахмерову?» — строго спросили представители КСП. «А разве должны быть?» — удивленно ответили педагоги. Памятник легендарному советскому разведчику, уроженцу Южного Урала, установили в апреле 2015 года, в сквере у ДПШ. Оказалось, что на баланс монумент еще не поставлен. «Земля же ваша, вот и берите на баланс!», заявили ревизоры. Болтают, что в Дворце очень испугались — им совсем не хочется нести ответственность за монумент только лишь потому, что он случайно оказался на их территории.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Овчинников подставляет Панова

Заседание рабочей группы по проблеме вывоза мусора из Челябинска вызвало недовольство в правительстве области. В тот же день губернатор Борис Дубровский проводил экологическое заседание. А на рабочей группе вдруг выяснилось, что тарифы на вывоз мусора вырастут в четыре раза, городскую свалку в ближайшее время не закроют. Негативная повестка перебила в некоторых СМИ позитивные итоги заседания в правительстве области.

Региональные чиновники выразили недовольство первому вице-спикеру гордумы Сергею Овчинникову. Тот переложил всю ответственность на руководителя рабочей группы Юрия Панова. Последний же заявил, что Овчинников курирует группу, он созвал заседание и сам же на нем присутствовал. Так что если вина и есть, то, как минимум, солидарная.

В Миассе видели лидера «турбазовских»

По Миассу ходят упорные слухи, что на несколько дней в город приезжал Сергей Чащин, один их лидеров ОПГ «Турбазовские». Уверяют, что Чащин даже провел ряд встреч и убедился, что с его бизнесом все в порядке. Все ломают головы, как Чащин, отбывающий 13-летний срок в одной из колоний Златоуста за заказные убийства, мог оказаться на свободе? «Наверное, отпустили погостить домой за хорошее поведение», — говорят в Миассе. И вспоминают, что экс-мэра Миасса Владимира Григориади, отбывавшего срок за коррупцию, тоже якобы отпускали из заключения домой. В ГУ ФСИН заявляют, что такого просто быть не может.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Васьков предложил всем уволиться

Мэр Миасса Геннадий Васьков на этой неделе собрал всех своих заместителей и заявил: «Или давайте предложения, как улучшить работу, или пишите заявления об увольнении!». Все только переглянулись, пожали плечами: «Решил показать характер? Ну-ну!». Слова Васькова потом обсуждали в мэрии, и народ смеялся, что, мол, главе надо было показать пример подчиненным и самому уволиться. Стать хорошим мэром у Васькова, несмотря на обещание данное губернатору, не получается. На этой неделе Миасс дважды попадал в прокурорскую повестку. Сначала прокуроры сообщили, что властей Миасса, где самая большое число ДТП на душу населения, только через суд обязали привести в порядок переходы. Потом выяснилось, что Миасс — единственный город в области, исключая Челябинск, где остались проблемы с дольщиками, а власти с этой работой не справляются.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Чебаркульцы затроллили мэра…

На заседании в горсобрании Чебаркуля, где отклонили назначение нынешнего замглавы Агаповского района Юрия Заневского вице-мэром по городскому хозяйству. Градоначальник Сергей Ковригин в сердцах заявил депутатам, что они только критиковать и умеют, а предложить свои кандидатуры не могут. Муниципальные парламентарии отреагировали на эмоциональную речь чиновникам практически сразу же. За последние дни в мэрию отправлены буквально полотнища с фамилиями кандидатов в заместители главы, с подробными биографиями. Только депутаты сильно сомневаются, что Ковригин будет рассматривать эти предложения.

… и предложили новую схему назначения замглавы

Чебаркульское горсобрание намерено внести изменения в Устав и ввести процедуру конкурсного назначения не только для мэра, но и для его заместителей. Сейчас глава согласовывает кандидатуру каждого своего зама с депутатами. Но местные парламентарии решили, что раз мэрия настаивает на разделении ответственности за судьбу города, то следует устраивать полноценный конкурс. Причем чтобы на должность вице-мэра претендовало минимум два человека.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Кунашак стал самым пьяным районом

В Кунашакском районе ходят легенды о количестве выпитого в местных коридорах власти. Масла в огонь подлил инцидент с участием спикера райсовета Алексея Платонова, разбившего свою иномарку об ограждение дороги. Председатель депутатского корпуса якобы утверждает, что был трезв, а из машины выскочил, чтобы добежать до магазина, купить и выпить спиртное для успокоения нервов. Именно поэтому он вернулся к месту ДТП в нетрезвом виде. Кунашакцы догадываются, что все, скорее всего, не так. И вспоминают, что это уже не первый такой случай с местными чиновниками. Буквально несколько недель назад гаишники поймали пьяным за рулем служебной машины начальника одного из управлений администрации района. Чиновника лишили прав. Сейчас идет суд по делу Платонова, по итогам и его могут лишить водительского удостоверения. А жители муниципалитета шутят, что Кунашакский район из самого коррумпированного превращается в самый пьяный округ.

Слухи Тюменской области

Областной чиновник сдал «экзамен на режиссера» из-за чумы свиней

Говорят, что при попытках успокоить тюменцев и предотвратить панику из-за вспышки африканской чумы свиней, замгубернатора области и ответственному за потребительский рынок, торговлю и туризм Андрею Пантелееву. В его деятельности, наконец-то, пригодилось образование по диплому. Режиссер массовых мероприятий по специализации. Расставляя камеры, выступающих и массовку на городском рынке во время съемок распространенного на ТВ и в интернете сюжета о безопасности свинины на рынках Тюмени, Андрей Пантелеев был явно в своей тарелке. «Без работы не останется», — усмехались все понимающие старожилы рынка.

Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Тюменский депутат Абукин пожаловался Зюганову

В тюменской гордуме ходят слухи, что победа депутата-коммуниста Динара Абукина стоила крупной выволочки «команде Казанцевой». «Абукин достучался до Зюганова и рассказал ему про свои обиды, — уверены злопыхатели. — ЦК партии не просто удовлетворил апелляцию Абукина и вернул его на партийный учет, но и морально размазал по паркету тюменский обком КПРФ. Глава обкома Тамара Казанцева имела крайне неприятный разговор с Москвой».

Глава обкома КПРФ достала очередную папку с компроматом…

Сплетники в областном парламенте уверяют, что история с Динаром Абукиным нисколько не деморализовала «красную леди Тюменской политики». Говорят, что Тамара Казанцева совсем не расстроилась и хладнокровно достала с полки вторую папку компромата на Абукина, который и будет запущен в подходящее для этого время. А пока глава обкома КПРФ внимательно следит за перегруппировкой сил в своей вотчине и запоминает перебежчиков, сделавших ставку на Абукина, как на будущего первого секретаря областных коммунистов.

… над головой самой «Красной леди» сгущаются тучи

В ближайшее время Казанцевой придется не сладко. Группа ветеранов-коммунистов намерена добиваться взыскания со стороны центрального руководства партии из-за финансовой расточительности руководителя местной партийной ячейки. Якобы Казанцева потратила больше денег на банкет в честь своего 70-летия, замаскировав его под празднование юбилея революции, чем на юбилейные мероприятия. Ветеранов возмутило еще и то, что многим коммунистам не досталось медалей даже за деньги, а вот местным чиновникам Казанцева медали вручала в больших количествах и бесплатно.

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Полицейские в Тюмени достанут старые дела

Говорят, что с уходом на пенсию руководителя Следственного управления УМВД по области Юрия Ястребова в тюменской полиции воспряли духом. «Отставка Ястребова — личная победа генерала Алтынова, — шепчутся сплетники. — Этот представитель старой гвардии якобы стопорил крупные расследования, причем за ним явно стояли очень серьезные люди». Злопыхатели полагают, что теперь полицейские могут достать пыльные папки с «отказными» делами, что, несомненно, вызовет повышенную нервозность у некоторых чиновников.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Гаишники хотят вернуть старую «кормушку»

Сплетники уверяют, что якобы упраздненные приказом из Москвы передвижные пункты весового контроля на тюменских дорогах могут вернуться. «В Тюмени один из заместителей начальника ГИБДД области Михаила Киселева очень хочет, чтобы эти машины снова появились и уже готовит документы на имя Алтынова, — уверяют слухачи. — Там сказано, что пункты надо вернуть по просьбам самих тюменцев, потому что поступает много жалоб на их отсутствие». Злопыхатели уверяют, что жалоб не было — просто кому-то очень срочно потребовалась старая кормушка.

Городскому чиновнику аукнется «Тюменская марка»

Неприятная история с выставкой «Тюменская марка» может ударить по репутации начальника городского департамента экономики Сергея Толстых. Сплетники в администрации уверяют, что он не сумел заставить работать частную фирму, которая за три миллиона получила подряд на организацию «Тюменской марки», и из-за этого выставку переносили уже дважды. «В этом году ее впервые организуют не городские чиновники, а частная фирма, — шепчутся слухачи. — Посмотрим, что будет в выходные в Технопарке: пока бизнес-сообщество не в восторге от нового формата».

В Тюмени нашли новый способ сделать дороги лучше

Поговаривают, что одному и тюменских чиновников пришлось удалить со своей странички в соцсетях ролик о странном способе укладки асфальта в городе. «Чиновник снял, как при ямочном ремонте асфальтобетонного покрытия дорожные рабочие утаптывают свежий асфальт ногами, и выложил соответствующий ролик в одну из социальных сетей, — говорят сплетники. — Информацию мгновенно приняли к сведению активисты проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». Однако после звонка «сверху» от своего руководства, чиновник был вынужден удалить скандальную информацию из интернета. «Поскольку Тюмень на высших строчках рейтинга качества дорог, то мы никому не позволим порочить честь Лучшего города Земли», — якобы пояснили «наверху». «Ну, а как там на самом деле ремонтируют дороги катком или кирзовым сапогом — это уже никого не касается», — смеются слухачи.

Слухи ХМАО

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Медведев заедет в Сургут…

По слухам, на следующей неделе премьер-министр Дмитрий Медведев может посетить не только Ханты-Мансийский и Кондинский район, но и крупнейший город региона — Сургут. Дмитрий Медведев и глава «Роснефти» Игорь Сечин прилетят в автономный округ, чтобы открыть новое месторождение, однако если верить сплетням, российский премьер планирует показать, что интересуется не только нефтью, но и социальной сферой. Поэтому, говорят, Дмитрия Медведева ждут на стройке перинатального центра — самой дорогой соцстройки в истории ХМАО стоимостью более 8 млрд рублей.

…, но встреча с Богдановым не состоится

Как шепчутся сотрудники «Сургутнефтегаза», глава компании Владимир Богданов вынужден был отказаться от приглашения на открытие нового объекта «Роснефти» в Кондинском районе, куда прибудут Дмитрий Медведев и Игорь Сечин. По версии слухачей, отказ Богданова связан с важными личными делами, запланированными на дату прибытия премьер-министра и главы «Роснефти».

Фото: Александр Рувинский

Южаков покидает Комарову

По слухам из правительства ХМАО, один из заместителей губернатора Югры Натальи Комаровой покинет свою должность на следующей неделе. По версии сплетников, речь идет о директоре департамента проектов Юрии Южакове. Судачат, якобы заместитель губернатора нашел для себя новое место работы и, несмотря на желание коллектива сохранить своего члена команды, планирует освободить должность.

Чистка в прокуратуре отложилась из-за Бастрыкина

Говорят, якобы в прокуратуре Югры решили пока не увольнять сотрудников, замешанных в скандале с задержанием сотрудников силовых ведомств в Сургуте за взятку. По слухам, силовики намерены даже саму историю спустить на тормозах. Рассказывают, что на решение руководства органов повлиял последний визит главы СКР Александра Бастрыкина.

«Решили избежать лишней шумихи, и так репутация силовых структур подмочена последними скандалами. Сейчас просто тихо доведут уголовное дело до суда, дадут минимальные сроки, а в ближайший год просто уберут тех, кто был замешан в этой истории», — считают сплетники.

Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Залог за Силаева внес Сидоров

Как шепчутся в кулуарах «Белого дома» Югры, директор департамента экономического развития ХМАО Павел Сидоров лично оплачивает юридические расходы своих арестованных подчиненных, которых подозревают в коррупции. По мнению слухачей, Павел Сидоров через сторонних лиц передал 700 тысяч рублей в качестве залога за своего помощника Максима Силаева. Напомним, в депэкономразвития ХМАО, начиная с сентября 2016 года, проходила серия арестов. Были задержаны семь сотрудников, которые стали фигурантами уголовных дел.

Жена начальника ГИБДД раздавила первоклассника

Ходят слухи, что в поселке Излучинск, расположенном в Нижневартовском районе, серьезно пострадал первоклассник, шедший в школу утром. Якобы ребенка не заметила женщина-водитель черного «Кадиллака», которая двигалась задним ходом, разговаривая при этом по мобильному телефону. «Она проехала по мальчику дважды — сначала назад, потом вперед. У ребенка множественные переломы и разрыв печени. Говорят, ей все сойдет с рук, потому что она — жена начальника районного ГАИ Александра Семенова», — шепчутся жители поселка.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Романица не может найти полицейских для «ханты-мансийского Левиафана»

По слухам, начальник УМВД по ХМАО Василий Романица не может укомплектовать состав полицейских по Октябрьскому району и даже найти нового начальника муниципальной ГИБДД вместо задержанного Евгения Мухортикова. Говорят, якобы стражи закона отказывают работать в Октябрьском районе, а особенно в поселке Перегребное, получившего славу «ханты-мансийского Левиафана». В этом населенном пункте, напомним, пьяный гаишник сбил подростка-мотоциклиста, после чего выяснились неприглядные подробности в работе местных силовиков.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

На Шувалова натравили силовиков

В Сургуте обсуждают любопытный слух. Говорят, якобы в силовых структурах стали чуть ли не открыто говорить, что действующий мэр Вадим Шувалов скоро уйдет в отставку. Если верить сплетням, помочь ему в этом могут местные силовики. Рассказывают, что прокуратура уже направила огромный перечень предписаний, которые необходимо срочно устранить. «В списке есть и ошибки, допущенные прежней администрацией. Прокуратуру явно кто-то очень грамотный консультировал, скорее всего, из числа бывших высокопоставленных сотрудников», — считают слухачи.

Мэрия Сургута избавится от неугодных руководителей

Говорят, в Сургуте до конца года могут быть уволены директор муниципального хлебозавода Юрий Пустозеров и руководитель муниципального городского рынка Оксана Мартынова. По слухам, в администрации не оставили попытки приватизировать МУПы, поэтому и взялись менять руководство. Рассказывают, что об этой ситуации уже узнали в городской думе, где готовят протест против действий чиновников.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В главы «Большого Сургута» прочат районного мэра

Говорят, власти ХМАО пока не отказались от идеи территориального объединения экономической столицы Югры и близлежащей части Сургутского района. Агломерации, которую в кулуарах называют «Большой Сургут», даже подыскивают нового руководителя. По слухам, в правительстве больше склоняются к кандидатуре главы Сургутского района Андрея Трубецкого. «В районе проблем больше, чем в Сургуте, а Трубецкой вышел из „Сургутнефтегаза“, значит, может заручиться поддержкой нефтяной компании. Кроме того, районный мэр смог привлечь больше инвестиций, чем другие его коллеги», — делятся слухмейкеры.

Набиуллин вернул себе кресло и квартиру

По слухам из Нижневартовска, главврач окружной больницы №1 Ильвир Набиуллин, которого, как болтают медики, должны были забрать в департамент здравоохранения, неожиданно для всех вернулся на рабочее место. «Никто ничего не понял. Он просто вернулся, сел в свое кресло, вернул себе служебную квартиру», — рассказывают слухмейкеры.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сторожук заказал пиар-кампанию

По слухам, руководство «Сибпромстроя» (считается главным застройщиком жилья в Сургуте) проплатило серию заказных статей в городских СМИ. Говорят, на это владельцев компании сподвиг недавний скандал, когда обманутые клиенты решили публично рассказать о всех махинациях в предприятии. В кулуарах рассказывают, что руководство «Сибпромстроя» даже не подозревало о некоторых инцидентах, уже отказалось от ряда подрядчиков, а теперь пытается восстановить репутацию.

Романов продает Дейнеке паблики во «ВКонтакте»

Как шепчутся жители Мегиона, трудное финансовое положение депутата гордумы Игоря Романова вынуждает его распрощаться со своим городскими группами во «ВКонтакте». По одной из версий слухачей, информационные площадки в социальных сетях будут куплены главой города Олегом Дейнекой, который планирует усилить информационный блок городской администрации и использовать контент площадки для работы с населением.

Сирийским студентам достанутся лучшие комнаты в общежитиях

Как сплетничают студенты ЮГУ, проректоры вузов начали подготовку университета к прибытию студентов из Сирии. По версии студентов, для иностранцев уже освобождают лучшие комнаты в общежитиях. Судачат, якобы 50 студентов прибудут в ХМАО уже в декабре и примут участие в проекте «Ханты-Мансийск новогодняя столица». Поговаривают, якобы это пробная партия иностранных студентов, а большая часть прибудет в регион в следующем году.

Слухи ЯНАО

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Массовая встреча оленеводов в тундре может перерасти в бунт…

Весть о том, что известный оленевод-оппозиционер Ейко Сэротэтто пытается организовать массовую встречу оленеводов на Ямале, заставила понервничать местные власти. Говорят, в коридорах администрации Ямальского района, где планируется организовать сходку кочевников, с настороженностью следят за развитием событий.

Некоторые из особо мнительных чиновников начали даже вспоминать о Ямальском восстании — это бунт оленеводов в послереволюционные годы, который был подавлен в результате кровавой бойни у подножия Полярного Урала. Тогда восстание также началось с аналогичного сбора оленеводов и обсуждения проблем.

…, а ее идеолога травят в соцсетях

В среде коренных народов Арктики ищут заказчика информационной атаки на активиста Ейко Сэротэтто, который также является администратором главного паблика ямальских оленеводов — «Голос тундры». Авторство негативных постов в соцсетях приписывают одному из членов организации «Единый Ямал». Якобы Ейко не поделил с кем-то из сторонников сферы влияния.

Поводом для рассуждений стало несколько сообщений в городских пабликах Нового Уренгоя. Причем все записи были опубликованы с фейковых страниц. Так, в Сеть попал документ, подтверждающий, что Ейко Сэротэтто скрывается от призыва на службу в армии, а также несколько видеороликов, высмеивающих активиста и намекающих на его связь с американскими агентами.

В Тазовском разогнали следователей

Говорят, что в Тазовском районе идет массовое сокращение сотрудников местного отдела СКР. Официальных подтверждений этому пока нет, но слухмейкеры отмечают, что в ведомстве скорее всего прикроются процессом оптимизации. Однако, по мнению наблюдателей, там сейчас идут серьезные разбирательства из-за качества работы следственного отдела. В последнее время в районе много проблем. Ведется расследование коррупционного уголовного дела против одного из муниципальных чиновников. И расследование это шло из рук вон плохо, утверждают слухачи.

Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Куратору культуры Ноябрьска прочат отставку

В Ноябрьске сотрудники двух смежных управлений не устают конкурировать между собой. В ход идут и методы распространения слухов. Так, в сфере, курируемой управлением культуры мэрии, не без удовольствия рассказывают о скорой отставке начальника управления по делам семьи и молодежи Игоря Шевелева. «У них явные проблемы. Даже ссылка на их сайт ведет на рекламу онлайн-казино», — судачат в культурной среде.

В свою очередь, сотрудников учреждений управления по делам семьи и молодежной политики такие слухи только забавляют: «Значит, мы слишком хорошо работаем, в том числе и на их поприще».

Чиновники алкоголем выманивают ноябрян из квартир

После обещания сити-менеджера Алексея Романова «пойти по квартирам» для опроса общественного мнения по теме городского благоустройства, в Ноябрьске уже никто не удивляется способам сбора предложений от горожан. Однако призыв на уличный обед вместе с чиновниками насмешил многих — власти, чтобы собрать народ для обсуждения планов по благоустройству, стали предлагать бесплатную выпивку.

Поговаривают, что городские любители согревающих напитков оценили идею городской администрации и готовят тосты, в которых сформулируют предложения по теме городского благоустройства.

Уренгойцы обогащаются на концерте «Руки вверх»

Повторный концерт известной российской поп-группы «Руки вверх» вызвал взрыв интереса у публики в Новом Уренгое. Концерт должен был пройти в октябре, но сорвался из-за поломки оборудования на первых же минутах выступления. Было решено повторить концерт по тем же билетам. В городе сразу активизировались перекупщики. Слухачи рассказывают, что билеты в кассе закончились моментально.

Купить дешевый билет с рук по себестоимости уже почти невозможно. Все, кто передумал идти на концерт и решил вернуть свои деньги, уже давно продали билеты. Теперь остались только перекупщики. Стоимость одного не самого лучшего места уже поднялась до 4-5 тысяч рублей (начальная цена не превышала 2,5 тысяч). Спрос при этом не падает. Не исключено, что ко дню выступления группы ценник поднимется еще выше.

Слухи Пермского края

Решетников готовит сюрпризы главам территорий

Ходят слухи, губернатор Максим Решетников разочаровался во многих руководителях муниципалитетов Прикамья. Глава региона столкнулся с тем, что мэры зачастую медлительны, безынициативны и создают проблемы с реализацией важных проектов (ремонт дорог, например). Ну, а многие еще и очень возрастные.

Как говорят, Решетников настроен обновить и омолодить состав глав муниципалитетов, поскольку сегодня взаимодействие властей региона и территорий очень далеко от идеала.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Басаргин назвал виновника своего провала…

Столичные слухачи передают, что недавно руководитель Ространснадзора и экс-губернатор Пермского края Виктор Басаргин рассказал своим товарищам о причинах фиаско на предыдущей работе. Бывший глава Прикамья отметил, что изначально планировал множество важных проектов, но из-за несговорчивости элиты все свелось к банальному «распиливанию» бюджета.

Как говорят, Басаргин считает, что его подвели промышленники, на которых он очень рассчитывал: калийщики, нефтяники, газовики и прочие просто наблюдали за тем, как соратники предыдущего губернатора Олега Чиркунова «топтали» все начинания «варяга». Судачат, своих уже бывших оппонентов Басаргин считает бесполезными «ребятами из ниоткуда», которые лишь «доят» Пермский край.

… и привел в пример Свердловскую область

Доносят, в продолжение беседы Виктор Басаргин упомянул Свердловскую область, которую мечтал возглавить в 2012 году. Дескать, тоже сильный уральский регион, но там-то элита активно вкладывает заработанные деньги в развитие родного Екатеринбурга. А в Перми все иначе: власть захватили «торгаши», которым потакают и промышленники, и силовики, и налоговики, и суды.

Поговаривают, Басаргин отметил: для Пермского края хорошо, что новый губернатор прибыл из столицы и не является частью круговой поруки. Но получится ли победить «торгашей» — большой вопрос.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Чиркунов теряет влияние

По слухам, Максим Решетников все реже встречается со своим бывшим начальником — экс-губернатором Олегом Чиркуновым. Якобы, во-первых, беседы перестали приносить практическую пользу — вместо советов и предложений зазвучали сплошные просьбы. Во-вторых, из столицы намекнули: некоторых старых товарищей лучше забыть.

Вряд ли кто-то из представителей пермской элиты сомневается в таланте Олега Чиркунова и как бизнесмена, и как управленца. Но, зная его характер, многие убеждены: бывший губернатор не хотел бы, чтобы его успехи затмил последователь.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Юсупов решил подстраховаться

Слухачи утверждают, что именно руководитель администрации губернатора Рустем Юсупов пролоббировал назначение на пост своего заместителя Леонида Политова — директора департамента внутренней политики. Якобы возник риск, что должность вот-вот получит куратор муниципалитетов Дмитрий Пучко. А последний является соратником вице-премьера Елены Лопаевой, которой Юсупов, по разговорам, решил слегка помешать.

Как передают сплетники, Юсупов свыкся с мыслью, что ему придется доработать до подведения итогов мартовской президентской кампании. Но «стрелочником» быть не намерен, поэтому включился в работу и аппаратные игры.

Премьером правительства может стать Кац

Шептуны предполагают, что если Максим Решетников все же решит назначить председателя правительства, то должность достанется Аркадию Кацу. Во-первых, значительная часть пермской элиты позитивно относится к бывшему сити-менеджеру и экс-вице-спикеру городской Думы. А вторая причина банальна: новый губернатор вместе с Кацем в свое время играли в баскетбол.

Другие слухмейкеры, однако, полагают, что такое назначение никогда не состоится из-за силовиков, ведь Кац напрямую связан с экс-губернатором Олегом Чиркуновым и историей трагедии в клубе «Хромая лошадь».

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Абдуллина озаботилась закупками

Ходят слухи, что скрытый конфликт вице-премьера Татьяны Абдуллиной и советника губернатора Анатолия Зубарева все обостряется. Якобы причина в том, что возник вопрос, кто же в министерстве здравоохранения будет заниматься закупками медикаментов. Дело в том, что профильный заместитель министра Янина Калина курирует федеральный проект «Бережливая поликлиника»: скоро в Перми откроется проектный офис и работа потребует от чиновницы полного погружения.

Судачат, что проект стал поводом для отстранения Калиной от закупок. Ведь и замминистра, и Абдуллина — это давние соратницы спикера Заксобрания Валерия Сухих. Связанная с последним «Пермфармация» осваивает большинство госконтрактов на поставку медикаментов.

Говорят, Зубарев рассчитывает, что тема закупок достанется его товарищу — замминистра Алексею Казаченко. Но Абдуллина якобы против и в защиту интересов Сухих готова к масштабной войне за бюджеты минздрава.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Матвеев подружился с советником

Рассказывают, что исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Матвеев публично демонстрирует полную готовность к сотрудничеству и продуктивному взаимодействию с советником губернатора и бывшим вице-премьером Анатолием Зубаревым. Якобы минздрав — это одна команда, которая должна вывести медицину на новый уровень.

Однако шептуны обращают внимание, что соратники Матвеева и Зубарева довольно холодно общаются друг с другом. О войне говорить пока не приходится — скорее, «кланы» стараются друг друга игнорировать. Но у всех возникает вопрос, что же будет, когда произойдет столкновение интересов и. о. министра и советника.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Ковтун вспоминают добрым словом

Судачат, что бывшего вице-премьера и экс-министра здравоохранения Ольгу Ковтун (сейчас она возглавляет медуниверситет в Екатеринбурге), против которой даже открыто митинговали, медики все чаще вспоминают позитивно. Одна из причин — недовольство жителей частными клиниками, которые работают в рамках ОМС, но при этом «выжимают» деньги и из пациентов.

Рассказывают, что Ковтун как раз призывала врачей дать отпор «частникам», которые в действительности лишь дискредитируют систему здравоохранения Пермского края. Сейчас же от частных клиник все отстали, поэтому пациента зовут на «бесплатный» прием, где пугают страшными диагнозами и «выбивают» по несколько тысяч рублей за раз.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Гершанок рискует быть уволенным

Слухачи из правительства утверждают, что сгустились тучи над министром по регулированию контрактной системы в сфере закупок Львом Гершаноком, получившим должность в марте, а до этого поработавшим в аппарате Пермской гордумы.

Чем конкретно провинился министр — информаторы не знают. Передают лишь, что силовики недовольны какими-то друзьями чиновника, которые якобы получили очень большие госконтракты. Однако о коррупции речи не идет.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Махонин хочет обратно в Пермь

Шептуны утверждают, что начальник «энергетического» управления ФАС России и бывший руководитель пермского управления антимонопольной службы Дмитрий Махонин намерен вернуться в Прикамье. Его интерес якобы прикован к структурам «Газпрома».

Сплетники предполагают, что именно Махонин стоит за информационными атаками на гендиректора «Газпром межрегионаз Пермь» и «Газпром газораспределение Пермь» Николая Благова — с завидной регулярностью разные ресурсы пишут о якобы поддельных дипломах топ-менеджера. Впрочем, ходят разговоры, что Благов готовит достойный ответ недоброжелателям.

Колоколова ищет союзников…

По слухам, о своем будущем задумалась лидер пермского отделения «Яблока» и один из наиболее влиятельных политиков Краснокамска Ольга Колоколова. Сейчас запущен процесс объединения города с районом. В случае реализации проекта влияние Колоколовой резко упадет — она сегодня по-настоящему сильна именно в городе и контролирует мэра.

Судачат, что «яблочница» намерена дискредитировать идею объединения и для этого начала сотрудничать с известным политическим консультантом Людмилой Ознобишиной. Последняя, впрочем, в последние годы не отметилась победами.

…, а ей помогают влиятельные единороссы

Говорят, что проблемы Ольге Колоколовой создают единороссы, которые столкнулись с некачественным ремонтом дворов и тротуаров в Краснокамске (якобы с «яблочницей» связана одна из фирм, положившая асфальт прямо на траву).

По слухам, помочь Колоколовой всеми силами пытался лидер регионального отделения «Единой России» Николай Демкин, якобы предложивший не поднимать шум из-за асфальта в Краснокамске (все-таки пермские единороссы и «яблочники» — давние и очень крепкие союзники). Но партийцы идею не поняли. Сейчас свою помощь, как говорят, предложил мэр Перми Дмитрий Самойлов. Градоначальник ведь приятель Аркадия Колоколова — тоже известного политика и отца лидера «яблочников».

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Окунев пообщался со следователями

Слухачи доносят, что лидер движения «Выбор» Константин Окунев на этой неделе летал в Москву, где встречался с одним из заместителей председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Тема разговора — отказ пермских следователей возбудить уголовное дело по факту клеветы в отношении политика.

В период губернаторской кампании два муниципальных депутата фактически обвинили кандидата Окунева в попытке подкупа, однако вразумительных пояснений следователям не дали и вообще изменили показания. Ну, а правоохранители пытать парламентариев не стали.

Теперь все гадают, чем закончится история: или пермских следователей просто накажут, или же появится-таки уголовное дело.

Силовики настигли группу «ТехКомфорт»

По слухам, на этой неделе силовики дважды устроили «маски-шоу» с выемкой документов в офисе управляющей компании «ТехКомфорт», гендиректор которой Анатолий Пешков является передовиком в создании «клонов» в ЖКХ. Говорят, недолго бизнесмен пробудет на свободе.

Ранее на 9,5 лет был осужден другой большой игрок в пермском ЖКХ Юрий Крутых — сразу по нескольким уголовным статьям. Начался суд над учредителем ряда управляющих компаний Александром Самоновым, которого обвиняют в растрате 26,5 млн рублей. По слухам, хорошо известная в Перми группа «ТехКомфорт» — следующая.

Заводчане готовятся митинговать

Ходят слухи, после пикета сотрудников изоляторного завода «Элиз» готовится масштабный митинг работников машиностроительных предприятий. Якобы уже о совместной акции договорились представители «Мотовилихинских заводов» и Машзавода имени Ф.Э. Дзержинского.

Поговаривают, именно рабочий класс вскоре сформирует новую протестную группу в регионе. И возникает вопрос, почему же промышленники дошли до плачевного состояния, если все предыдущие годы прежний губернатор Виктор Басаргин обещал всяческую поддержку предприятиям.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Тайна пермской радиоактивной колбы до сих пор не раскрыта

Силовики и эксперты так и не могут прийти к единому мнению, каким образом на улице Тихой в центре Перми могла оказаться колба с радиоактивным порошком радием-226. При отсутствии официальных заключений рождаются разнообразные версии. Самая фантастическая — колбу подбросили шпионы из-за рубежа с целью повесить на русских радиоактивное загрязнение в Европе (что на прошлой неделе сделала французская Le Figaro). Впрочем, большинство экспертов все же согласны с первоначальным утверждением, что колба лежала в земле еще с советских времен. Но вот как она туда попала? — остается загадкой.

Радиоактивная находка в Перми может привести к уголовке

С тем, чтобы докопаться до истины о происхождении пермской радиоактивной колбы, пермские силовики готовы даже возбудить уголовное дело — как рассказал источник в правоохраниетльных органах Перми. Он сообщает, что прокурорские уже завершили свою проверку, по результатам которой следственным органам и будет дано предписание открыть уголовку — этот документ может появиться в начале следующей недели.

Слухи Курганской области

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Над Шумковым сгущаются тучи

В Зауралье судачат, что арест первого заместителя директора областного ГБУ «МФЦ» Виктора Ковалева, который обвиняется в превышении должностных обязанностей — лишь первый шаг силовиков. По мнению сплетников, правоохранители подбираются к заместителю губернатора Вадиму Шумкову. «Не мог Ковалев самостоятельно решить покупать здания по завышенной цене», — уверены слухачи. Впрочем, в то, что компромат против Шумкова надут, мало кто верит. Зато должности своей вице-губернатор, который достался Алексею Кокорину в наследство от Богомолова, вполне может лишиться.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Под главой курганской Росгвардии закачалось кресло

Начальник отдела Росгвардии в Курганской области Андрей Быстров, по слухам, в последнее время стал мишенью для уральского главка. Представители командования выясняют, зачем Быстров каждые выходные на служебной машине катается в Челябинск (по информации «URA.RU», у полковника там учится дочь) и уже готовят дисциплинарный выговор. Между тем позиции Быстрова уже серьезно ослабила проверка из Москвы, которая посетила ведомство в ноябре. «Работу службы вневедомственной охраны и местного отдела Росгвардии едва натянули на «троечку», — иронизируют слухмейкеры.

Зауралье может остаться без лидеров

Зауральцы не очень активно участвовали в проекте «Лидеры России» — по данным сплетников, во второй этап прошли считанные единицы курганцев. «Опять область показала свою пассивность. Это не лучшим образом характеризует регион в глазах организаторов», — высказывают опасения сплетники.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Ильясов не дружит с адвокатами

Регулярная смена адвокатов бывшим руководителем регионального УФСИН Ильгизом Ильясовым стала поводом для сплетен. Слухачи рассказывают, что обвиняемый в коррупции Ильясов не держит свое слово и платит адвокатам меньше, чем обещал изначально. «Доиграется и сам себя защищать будет», — предупреждают слухмейкеры.

«Почта России» погрязла в коррупции

Сплетники рассказывают, что в курганском управлении «Почты России» выявили многомиллионные убытки. Уголовное дело якобы уже заведено, вот только главный виновник может остаться безнаказанным. Все преступные схемы, по данным слухмейкеров, организовывала и. о. руководителя Лариса Смольникова. «Сидеть точно будет племянник ее супруга, который раньше был ее личным водителем», — рассказывают пикантные подробности слухачи.

Дорофееву снимут с руководства библиотеками

Депутат Людмила Дорофеева может лишится своей должности руководителя библиотечной системы Кургана. Сплетники рассказывают, что у нее заканчивается контракт и вместо нее на должность могут поставить Наталью Рычагову из городского управления соцполитики. Слухачи считают, что это станет концом депутатской карьеры Дорофеевой — на следующий срок она уже не переизберется.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Главврача курганской поликлиники обвиняют в растратах

Над главврачом курганской детской поликлиники Еленой Голуб сгустились тучи: задержка зарплат в медучреждении привлекла пристальное внимание департамента здравоохранения и областной прокуратуры. Коллектив поликлиники между тем недоумевает, куда так стремительно исчезает финансирование. Сплетники уверяют, что уже в скором времени Елена Голуб откроется в новом качестве — как владелица частного гастроэнтерологического кабинета, помещение и оборудование для которого как раз и были куплены на бюджетные средства. Речь, по словам слухачей, идет о цифре с семью нулями.

Завод зятя Михалкова огорчит руководство «Курганских прицепов»

«Курганмашзавод» изо всех сил старается удержаться на плаву и не подвести Алексея Кокорина, который пообещал не допустить задержки зарплат и сокращения сотрудников на предприятии. Сплетники рассказывают, что завод зятя Михалкова со дня на день планирует возобновить производство автомобильных прицепов, которое остановилось около года назад из-за низкой рентабельности и большой конкуренции со стороны «Курганских прицепов». Впрочем, слухмейкеры настроены оптимистично: «Здорово, что хоть что-то делается».

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