До конца недели назовут начальника штаба президента в Екатеринбурге

21:15 20 ноября 2017 0

Со дня на день руководитель регионального штаба Путина будет согласован Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

За месяц до официального старта избирательной кампании по выборам президента, в Свердловской области одной из популярных тем для обсуждений и предположений стал вопрос о том, кто может возглавить избирательный штаб Владимира Путина в регионе. Самая популярная версия такова: это будет тот же человек, что управлял избирательной кампанией губернатора Свердловской области в сентябре 2017 года.

На реальность этого сценария указывают и публикации федеральной прессы. Накануне «Коммерсант» сообщил, что начальником предвыборного штаба президента в Санкт-Петербурге станет замгубернатора по внутренней политике Константин Серов. В Москве кандидатом на управление штабом названа вице-мэр Анастасия Ракова.

Исходя из этой логики, в Екатеринбурге на штаб может претендовать глава администрации губернатора Владимир Тунгусов. По данным агентства, он уже проходит согласование в Кремле, также как и представители других регионов.

Впрочем, логика назначения может быть иной, и совершенно неожиданной. В Свердловской, как и любой другой области, есть люди, обладающие достаточным для участия в организации выборов опытом. Достаточно вспомнить, кто был начальником избирательного штаба президента в предыдущие кампании.

2000 — Алексей Воробьев (на тот момент — премьер-министр Свердловской области): «Я не сникерс, чтобы меня рекламировать»

Первая избирательная кампания Владимира Путина на пост президента РФ характеризовалась отсутствием агитации. В том числе и в Свердловской области. «Фактически тогда вышла только одна листов — „диктатура закона“. Стратегия строилась исходя из ожиданий избирателя на резкие перемены, связывавшиеся с приходом Владимира Путина, и социологи подтверждали рост таких настроений», — вспоминает замглавы администрации губернатора Свердловской области Вадим Дубичев.

Первую кампанию по выборам президента на Урале Алексей Воробьев проводил в статусе главы регионального кабмина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Штаб тогда собрался фактически только один раз. Фактически после этого никакой работы не велось. Но такова была и установка самого кандидата — он тогда выступил по центральному телеканалу с заявлением: „Я не сникерс, чтобы меня рекламировать“», — подтверждает и директор Центра региональной политики Андрей Русаков.

Самым заметным моментом кампании стало создание действовавшим губернатором Эдуардом Росселем избирательного объединения в поддержку Владимира Путина — «Единство Урала», который был использован на региональной кампании в том же году.

Итоги: по результатам голосования Владимир Путин набрал в регионе 62,75%, что было существенно выше среднего по стране — 52,94%. При этом в тот раз кандидат от КПРФ набрал в Свердловской области рекордные для региона 17,21% и повторить этот результат коммунистам с тех пор не удалось.

2004 — Алексей Воробьев (на тот момент — премьер-министр Свердловской области): «Ребята и девчата, пропадаем»

Вторую кампанию «кандидата №1» снова доверили главе кабмина. Как вспоминают участники тех событий, во многом повторилось все тоже, что происходило и в 2000 году: особой работы не велось, да и необходимости в этом не было.

Во время руководства второй избирательной кампанией президента в области Алексей Воробьев запомнился призывом к избирателям в день голосования Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Тогда в основе были изменения, которые произошли в стране за четыре года: экономический подъем, становление стабильной системы управления, новый внешнеполитический курс. Была положительная динамика и поэтому результат определялся не агитацией, а итогами первого срока», — поясняет Вадим Дубичев.

«Это был период экономического подъема, разительно отличавшийся от упадка периода Бориса Ельцина. К тому же Владимир Путин смог решить вопрос с Чечней — это был период, когда и без штабов появлялись различные патриотические песенки в духе «мы такого, как Путин долго ждали», — вспоминает Андрей Русаков.

В этот раз Алексей Воробьев все же сделал несколько заявлений в СМИ в качестве руководителя штаба «основного кандидата». Но больше всего он запомнился при этом лишь одним — сделанным непосредственно в день выборов. Тогда к вечеру возник риск, что регион не соберет нужную явку в 50% и выше, что будет рассматриваться как провал. Была созвана пресс-конференция, на которой Алексей Воробьев обратился к уральцам: «Девчата, парни, все на выборы — погибаем!». На момент закрытия участков явка составила 56,78%.

Итоги: по результатам кампании Владимир Путин получил в регионе 76,34% — на уровне среднероссийского результата (71,31%).

2008 год — Александр Левин (на тот момент — глава администрации губернатора, секретарь регионального отделения «ЕР»): «Поддержим того, на кого укажут»

Основным посылом этой кампании стала преемственность передачи власти. При этом, по воспоминаниям непосредственных участников, сохранилась стратегия по минимизации использования агитматериалов и работе главным образом с информационной повесткой.

«В тот год на „Рубине“ появился огромный билборд, где Медведев стоял вместе с Путиным. И это фактически был единственный серьезный пример АПМ [агитационно-пропагандистских материалов]», — вспоминает Вадим Дубичев.

Александру Левину было сложнее, чем его предшественнику: ему пришлось помогать избраться Дмитрия Медведеву Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сам руководитель областного штаба Александр Левин тогда так отзывался об «основном кандидате» Дмитрии Медведеве: «Мы всегда говорили, что будем поддерживать кандидатуру, на которую укажет президент».

Новшеством стало то, что это была первая кампания, на которую «кандидат №1» выдвигался от «Единой России». Партия же стала и основной структурой, занимавшейся агитацией. Все согласования шли через Москву. «Это были первые выборы, основная роль в которых отводилась „партийной машине“. Фактически в регионе вся работа свелась к тому, чтобы доставлять до редакций присылавшиеся из Москвы ролики и тексты для публикаций. Причем всеми договорами занималась отдельная структура», — рассказывает Андрей Русаков.

Относительной новинкой кампании, по воспоминаниям политологов, стало и активное заманивание на выборы бюджетников, их негласная мобилизация через министерства. Как рассказывают участники, к такому решению пришлось прибегнуть ввиду отсутствия иных ресурсов, в первую очередь, финансовых.

Итоги: Дмитрий Медведев в регионе получил 68,98% голосов. В среднем по стране в его поддержку было отдано тогда 70,28%.

2012 год — Евгений Куйвашев (на тот момент — полпред в УрФО) и Семен Спектор (на тот момент — член областной Общественной палаты). Двуглавая система

По окончании президентской кампании Евгений Куйвашев сменил кресло полпреда в УрФО на руководство Свердловской областью Фото: Антон Белицкий © URA.RU

В 2012 году в Свердловской области было создано сразу два штаба поддержки основного кандидата. Первый — технологический, возглавил полномочный представитель президента в УрФО Евгений Куйвашев, который занялся координацией работы политтехнологов. Изначально предполагалось, что эту роль возьмет на себя бывший на тот момент губернатором Свердловской области Александр Мишарин, но он так и не оправился после автомобильной аварии и не мог исполнять свои обязанности. Впрочем, время от времени все же появлялся в СМИ, особенно под конец кампании, когда пошел на поправку.

Общественный штаб, в который записали наиболее известных региональных общественных деятелей, возглавил Семен Спектор. Задачей этой структуры номинально было популяризацией имени «кандидата №1», но фактически все свелось к нескольким заявлениям и публикациям в СМИ, их роль в победе президента осталась в итоге чисто символической.

Итоги: Владимир Путин набрал тогда в Свердловской области 64,50% голосов. В среднем по стране результат был значительно выше — 71,31%.