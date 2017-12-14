«Это Тунгусов что ли?». Политэлита Екатеринбурга отвела душу

09:29 14 декабря 2017 0

Власть и деньги чудесно соседствовали на презентации посвященной им книги Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловская элита отгуляла последний светский раут перед надвигающимися новогодними балами и приемами. Вечер среды, 13 декабря, светский и политический истеблишмент провел в Ельцин Центре на презентации шестой книги проекта «История Большого Урала» от газеты «Коммерсант-Урал».

Один из героев книги появился на презентации живьем — Антон Баков поностальгировал о себе времен борьбы с Эдуардом Росселем Фото: Анна Майорова © URA.RU

Книга «Власть.Деньги» — уникальный, богато иллюстрированный сборник историй, документов, фотографий на тему властных отношений и денег в уральской столице. Этот «альманах» аппаратных и финансовых игр от Татищева-Демидова (1729) до Росселя-Страхова (1995 год), к слову, сегодня презентовали практически одновременно с «Путеводителем по Екатеринбургу и Свердловску» Полины Ивановой — разделял презентации, впрочем, не только тонкий пол между первым и вторым этажом, но и статус гостей, и четырехкратная разница в размере книг.

Помимо всего прочего, презентация «Коммерсанта» оказалась еще и самым душевным собранием екатеринбургской элиты за весь год. То ли от искреннего радушия хозяев вечера — соавторов книги гендиректора «Коммерсант Урал» Сергея Плахотин и главного редактора издания Николая Яблонского. То ли от отсутствия порядком надоевшего за год навешивания ярлыков-номинаций и раздач заслуженных или купленных «слонов».

Александр Якоб (редкое фото с макушки сити-менеджера) подписал книгу и получил взамен том, подписанный Сергеем Плахотиным Фото: Анна Майорова © URA.RU

Несмотря на неформальный характер мероприятия, книга, рассказывающая о сменах вех, династий и режимов, во многом задала тон всему вечеру, заставив гостей задуматься о переломных моментах. Например, главным гостем на презентации оказался вовсе не губернатор Евгений Куйвашев, взявший в этот день паузу по участию в мероприятиях (в пресс-релизах глава региона был, а вот в подписываемых документах — нет) и не глава его администрации Владимир Тунгусов, вторую неделю обучающийся проведению выборов президента в Москве. Область представлял первый вице-губернатор Алексей Орлов, который вместе с другими представителями элиты весь вечер кучковался в самом дальнем и темном углу зала.

Непривычно было видеть на позднем вечернем мероприятии и главу администрации Екатеринбурга Александра Якоба. В последнее время ратуша все чаще толкает в паблик его возможного преемника Алексея Кожемяко. В этой связи появление сити-менеджера стало своеобразным заявлением о нежелании уходить, несмотря ни на что. В своей речи он вдруг напомнил о принципе, которого придерживались купцы-старообрядцы. «Бог дал нам распоряжаться богатством, но придет время и он спросит отчет, а потому они много жертвовали на развитие города», — многозначительно посмотрев на замгендиректора УГМК Владимира Белоглазова и руководителя «Хайатт Ридженси» Алексея Рябцева сити-менеджер поблагодарил трудившихся над книгой за «подарок городу и обществу».

Писателя Алексея Иванова тут же пригласил к себе УрФУ — на презентации это был, пожалуй, самый немногословный персонаж Фото: Анна Майорова © URA.RU

Другие две городские вехи — вице-мэр Сергей Тушин и его бывший подчиненный, ныне директор областного департамента информполитики Александр Иванов — очень долго и как будто даже мучительно протягивали друг другу руки, но в конце концов все же пожали их, натянув доброжелательные улыбки на лица.

В это время публика увлеченно разглядывала старые фотографии с совсем еще молодым розовощеким Владимиром Тунгусовым: то в компании с мэром Аркадием Чернецким и спикером Гордумы Яковом Силиным, то в обнимку с бизнесменом Игорем Ковпаком. «…это Тунгусов что ли?», — не сдержал восклицания видный свердловский депутат. Рассматриваемую им фото-картину в конце вечера очень хотел получить глава горизбиркома Илья Захаров, но не успел -журналист «Коммерсант Урал» Юлия Позднякова оказалась проворней.

Стоящий поодаль замгендиректора AVS-групп Андрей Станкевич тут же поделился воспоминанием со своим собеседником: «Был у меня водитель. До этого отработал много лет у Владимира Георгиевича. Железно дисциплинированный и пунктуальный был. Умеет все-таки человек готовить ценные кадры». Ему в конце вечера досталась фото-картина торговых киосков на Вайнера, которые впоследствии были снесены без компенсации тогдашнему их владельцу Игорю Зятеву.

Фото-картину справа (с молодыми Силиным, Чернецким, Тунгусовым) очень хотел повесить себе в кабинет глава горизбиркома Илья Захаров, но что-то пошло не так Фото: Анна Майорова © URA.RU

Обсуждали и золотой зуб экс-губернатора Эдуарда Росселя — им легенда свердловской политики в казацкой папахе улыбался с цветной фотографии 90-х годов. «Раньше же ретушировали такое, но вот, сохранилось — забавно сейчас посмотреть», — переговаривались гости.

Посетившая вечер сотрудница полпредства президента РФ в УрФО Мария Сергеева также намекнула на скорую смену эпох, но так и не уточнила, что имеет ввиду. А вот для главного единоросса Заксобрания Елены Чечуновой «переломным» оказалось неожиданное вкусовое открытие. «Попробовала розового шампанского брют. Называется „Аристов“ — и ведь неожиданно вкусное», — восхитилась достижениями отечественных производителей самая элегантная дама свердловского парламента.

Областной парламентарий с удовольствием обсудила с журналистами и депутатом гордумы Дмитрием Головиным самые неожиданные темы: недопустимость пьянства за рулем, мировую законодательную практику по легализации всего и вся, а в конце и вовсе рассказала анекдот. Однако, настоящим анекдотом стало искреннее беспокойство одного из сотрудников мэрии по поводу… точечной застройки.

Депутат Вихарев долго разглядывал фото-картину, на которой изображен Александр Хабаров Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Дом на Добролюбова, 4, за консерваторией хотят ведь построить огромный — это будет ужасно в любом виде, там не должно быть ничего, там дворовая территория. Суды поддерживают этих строителей почему-то, им все равно, как город выглядеть будет. Но мы надеемся: люди вон пруды защищают, храмы двигают — и тут смогут предотвратить», — сокрушался член городской команды.

О смене эпох в этот вечер думали не только политики. И.о. директора АТН Алексей Кузнецов также появился на приеме — впервые за многие годы без своего прежнего руководителя Галины Левочкиной, всего лишь ушедшей в отставку, но едва ли списанной УГМК со счетов. О том, что экс-гендиректора еще не скоро забудут свидетельствовует и сегодняшнее отношение представителей власти к нему: «К Левочкиной ездили и губернатор, и замы, и главы — а к нему кто ездить станет? Козицын? Не смешите».

Лучшим местом для погружения в реалии и ценности Екатеринбурга счел выставку генеральный директор по маркетингу и коммуникациям АНО «Заявочный комитет Экспо-2025» Тото Дарч. Главная претензия к его команде сегодня в том, что они пока не знают город, с которым работают — возможно, с сегодняшнего вечера ситуация начнет выправляться.

Бубнов и Сибирцева взахлеб обсуждали реалии тех лет — у каждого свои воспоминания и правда Фото: Анна Майорова © URA.RU

Несколько озабоченным выглядел сегодня и директор МВЦ «Екатеринбург Экспо» Игорь Данилов. Все объяснили его коллеги: у управленца скоро истекает годовой контракт и ему хотелось бы быть переназначенным, а близость к власти это вполне может гарантировать. «Только вот гаранта главного сегодня нет», — позлорадствовали гости.

О сроках и контрактах в этот вечер размышлял не только Данилов. И.о. генконсула Азербайджана в Екатеринбурге Ильгар Искендеров вспомнил, что работает в уральской столице восьмой год (обычно высших дипломатов здесь меняют раз в 5 лет), но признался, что местом крайне доволен. «Друг-дипломат однажды подумал о теплом месте — в итоге ЮАР и Бразилия, а так ой как тяжело — так что осторожнее с желаниями надо быть», — улыбаясь -15 за окном рассказал байку глава дипмиссии.

А вот уральский филиал Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) совсем скоро перешагнет пятилетний рубеж и его руководитель Анатолий Гагарин подумывает о том, чтобы попросить у руководства в подарок какой-нибудь особняк: «Не попросишь — ведь не дадут. А тут пятилетие — раз в жизни бывает».