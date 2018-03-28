До каких санкций доведет «дело Скрипаля». Даже ЧМ-2018 могут перенести

16:44 28 марта 2018 1

«Дело Сергея Скрипаля» раскрутили намеренно, утверждают эксперты Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Дело отравленного в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии оборачивается против России беспрецедентным давлением и санкциями со стороны мирового сообщества. В частности, Британия, обвинив Москву в организации покушения на бывшего разведчика, приняла решение о высылке российских дипломатов. После этого ее примеру последовали США и целый ряд европейских государств. Ряд стран ЕС не исключают бойкот чемпионата мира по футболу, который должен пройти в России в июне. Также Лондон грозит запретить россиянам, связанным с Кремлем или обвиняемым в нарушении прав человека, въезжать в страну или заморозить их британские активы.

Почему «дело Скрипаля» набирает обороты, будут ли ужесточены санкции против России, не сорвут ли чемпионат мира по футболу оппоненты нашей страны — на эти и другие вопросы «URA.RU» отвечают эксперты.

Почему именно отравление двух человек обернулось санкциями и атакой на Россию?

Именно «дело Скрипаля» стало главным поводом для давления на Россию Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Отравление Сергея Скрипаля и его дочери стало спецоперацией, которую организовали американские и английские спецслужбы, утверждает в разговоре с «URA.RU» политолог Максим Жаров. «Цель этой операции — дискредитация России на международной арене. Наша страна очень мешает американцам в сирийской кампании. Именно Россия не дает США свергнуть Башара Асада, которого бездоказательно обвиняют в применении химического оружия против мирного населения. Покушение на Скрипаля при помощи химоружия и обвинение в этом России является попыткой свести до минимума влияние нашей страны на Ближнем Востоке», — сказал Жаров.

Заместитель директора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов считает вполне логичным такое поведение Запада в истории с «делом Скрипаля», учитывая предыдущие санкции в отношении крушения «Боинга» на Украине и вхождение Крыма в состав России. «Я думаю, что негативные эффекты будут долго отравлять отношения с Западом», — сказал Игнатов «URA.RU».

Ждут ли Россию новые санкции и ухудшение отношений с западным миром?

Похоже, что Россию ожидают дальнейшая изоляция и деградация в сфере международных отношений, по мнению политолога Ильи Гращенкова. «Дело Скрипаля», как ранее «список Магнитского» — формальный повод для закручивания гаек в отношении РФ. Пока высылают сотрудников посольств и постпредств, но в конечном итоге могут и вовсе разорвать дипотношения, а такого не было даже в эпоху «холодной войны» между США и СССР», — пояснил «URA.RU» эксперт.

Дипломатическая война — это только начало, уверены политологи Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Гращенков полагает, что в сложившейся ситуации России не следует постоянно идти на поводу и отвечать «зеркально». «Такой ответ играет лишь против нас. Мы должны вспомнить Ганди и не противопоставлять злу насилие, а наоборот — развернуть широкую дискуссию, открыться, призвать на помощь те силы Запада, которые сочувствуют России и готовы стать ее адвокатами. Таких людей много, и если официальная дипломатия не дает результатов, их может дать дипломатия общественная», — отметил Гращенков.

По словам политолога Олега Игнатова, европейцы сами говорят о том, что дальнейшие санкции возможны и что высылкой дипломатов и заморозкой отношений дело не закончится.

Почему другие страны активно поддерживают Британию в «деле Скрипаля»?

Большинство европейских государств демонстрируют свою солидарность с Великобританией, однако за этим не стоит конкретных шагов, утверждает в беседе с «URA.RU» член Общественной палаты России, заместитель председателя научного совета ВЦИОМ Иосиф Дискин. «Да, внешне они, конечно, показывают Лондону — дескать, мы с вами, мы заодно. Но на самом деле все иначе. Для европейцев важна Россия и важны договоренности и контракты с ней», — сказал собеседник агентства.

Он полагает, что речь идет лишь о «ничего не значащем ритуале». «Наглядная иллюстрация — позавчера Германия заявляла о высылке российских дипломатов, а вчера дала все необходимые разрешения на строительство газопровода „Северный поток-2“ на территории страны. Ничего личного, только бизнес», — указал Дискин.

Что означает возможный бойкот чемпионата мира по футболу в России?

Россию могут лишить права на проведение чемпионата мира по футболу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Политолог-американист, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков полагает, что Запад сегодня пытается задействовать все средства для борьбы с Россией. «США и их европейские партнеры ставят своей задачей полностью изолировать Россию, нарушив культурные и спортивные связи, развязывая дипломатическую и торговую войну. Все это в их понимании должно привести к тому, что наша страна станет изгоем», — пояснил он «URA.RU».

По мнению Судакова, Запад всячески попытается воспользоваться историей с отравлением Скрипаля для того, чтобы сорвать чемпионат мира по футболу в России, который должен пройти предстоящим летом. «Они хотят обставить это таким образом, что команды-участники не поедут в Россию из соображений безопасности, что их спортсмены могут тут погибнуть. В таком случае это будет трактоваться международными спортивными чиновниками не как бойкот, который наказывается, а как форс-мажор», — отметил собеседник агентства.

При этом эксперт не исключил, что FIFA действительно может перенести проведение мундиаля на один год.

Перестанет ли Британия выдавать визы россиянам?

Великобритания, скорее всего, не будет ограничивать выдачу виз для рядовых россиян, полагают опрошенные «URA.RU» эксперты. «Думаю, наоборот, отдельным категориям (ученым, студентам, журналистам) Лондон даже облегчит выдачу виз. Британские санкции не направлены против граждан России, а против определенных структур и конкретных людей. И это особенно подчеркивается», — пояснил «URA.RU» доктор социологических наук Михаил Анипкин, уехавший на ПМЖ в Великобританию из Волгограда.

Британия вряд ли запретит выдавать визы для рядовых россиян, полагают специалисты Фото: depositphotos.com © URA.RU

С ним соглашается руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов, член Российской ассоциации политической науки Олег Иванов. «Сомневаюсь, что Великобритания будет применять такие меры, как прекращение выдачи виз нашим согражданам. Скорее, напротив, используя так называемую „мягкую силу“, страна будет привлекать россиян „на свою сторону“, приглашать обмениваться опытом, предлагать участие в благотворительных проектах, стажировках. Особенно это может коснуться тех людей, которые связаны с политикой и государственной службой», — заявил он «URA.RU».

По его оценкам, сформировать «правильное» мнение таких людей — первостепенная задача для Великобритании, поскольку именно эти люди принимают ответственные решения в нашей страны.

Что будет с теми россиянами, которые ранее получили убежище на территории Великобритании?

Один из российских бизнесменов, получивший убежище в Лондоне, на условиях анонимности рассказал «URA.RU», что «для политических беженцев ситуация лишь улучшится». «По сути, Англия сегодня получила еще один довод в пользу того, что многие решения в России принимаются отнюдь не в правовом русле. Никого выгонять из Лондона не будут — дело в том, что Британия очень чтит законы. Согласно действующему законодательству, тут даже не имеют права разлучать семьи — например, мужа и жену. То есть депортировать человека здесь не так юридически и легко», — пояснил собеседник агентства.

Сооснователь компании Mr.Doors Максим Валецкий, семья которого проживает в Лондоне, рассказал «URA.RU», что Великобритания — одна из немногих стран, которая никого не выдает: «Но всегда был риск, что вдруг англичане начнут выдавать. Теперь [на фоне обострения российско-британских отношений] этот риск точно исчезает. Более того, возможно, кому-то даже дадут полицейскую защиту. Во всяком случае, разговоры об этом идут».